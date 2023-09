Bomba su Sonia Bruganelli, che nella giornata dell’11 settembre è apparsa improvvisamente in Rai. Una notizia inaspettata, che nessuno ipotizzava minimamente e che ha fatto scoppiare il gossip del piccolo schermo. A parlarne è stato soprattutto un sito, oltre a tanti utenti su X, ex Twitter, infatti sta emergendo una possibilità che col passare dei giorni potrebbe diventare davvero sempre più concreta. Anche se tutto è ancora in divenire.

Intanto, prima di dirvi cosa succede a Sonia Bruganelli e dove è stata vista in Rai, queste sono state le sue dichiarazioni a Verissimo nella sua ospitata di domenica 10 settembre in riferimento all’ex Bonolis: “Molte persone si sono rivelate per quello che sono, pensando Paolo fosse come loro. Lui non mi ha voltato le spalle e girati di spalle ci sono rimasti solo loro e io li vedo”. Ma torniamo adesso alla notizia delle ultime ore.

Leggi anche: “Io e Paolo”. Verissimo, Sonia Bruganelli: la confessione choc su Bonolis è una bomba





Sonia Bruganelli appare in Rai: cosa ha fatto

Quindi, a poche ore di distanza dalla sua apparizione su Canale 5, Sonia Bruganelli ha fatto irruzione alla Rai e soprattutto sul primo canale della televisione pubblica italiana. E questo potrebbe essere solo l’inizio, stando almeno alle indiscrezioni rilanciate dal sito Ultimenotizieflash. In passato era stata data vicina ad un programma proprio di Rai1, ma lei stessa non aveva confermato. Ma ora potrebbe succedere qualcosa di inatteso, dopo l’addio al GF Vip.

Sonia Bruganelli è stata ospite de La vita in diretta di Alberto Matano, che proprio l’11 settembre ha esordito con la nuova edizione. Lui l’ha salutata in questo modo: “Sono molto felice di averti qui“. Per l’ex opinionista del GF Vip si è trattato della sua prima ospitata in assoluto in questa trasmissione, mentre sembra non avere fondamento la voce che la darebbe a Ballando con le stelle. Eppure qualche novità non sarebbe da escludere.

Sonia si è soffermata un po’ sui suoi figli e su Paolo Bonolis, ma senza entrare troppo nello specifico. Ha voluto dire grazie a Matano per averla ospitata in studio. In futuro, secondo alcune voci, potrebbe anche entrare in pianta stabile alla Rai. Ma è tutto ancora incerto.