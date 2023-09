Sonia Bruganelli, la confessione choc su Paolo Bonolis. La donna e opinionista, è stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin e per l’occasione ha sparato un paio di bombe riguardo il suo privatissimo. Si è parlato chiaramente molto della separazione con Paolo Bonolis e di quello che si aspetta dalla sua vita adesso. Ha quindi detto alla moglie di Pier Silvio Berlusconi: “Continuiamo a crescere i nostri figli. Io non ho un nuovo compagno e lui non ha una nuova compagna”.

E ancora Sonia Bruganelli: “Credo sia normale che continuiamo a condividere del tempo insieme. Il concetto di separazione viene considerato in una maniera eccessivamente chiusa. Nel momento in cui dichiaro che alcuni sentimenti e modalità di vita cambiano. Conosco Paolo da quando avevo 23 anni e ora ne ho 49. Questa nostra voglia di libertà e non parlo di quella sessuale, è quella di dire che non ho più piacere di vivere dei weekend romantici”.





Sonia Bruganelli, la confessione choc su Paolo Bonolis

Poi racconta Sonia Bruganelli: “Ho voglia di lavorare di più. Di viaggiare molto di più. Lui è in una fase della vita diversa dalla mia. Mi sono sentita di dirgli queste cose e non volevo tenerlo attaccato a me e lasciarlo libero di vivere il romanticismo con qualcun’altra se lo desiderava”.

A questo punto Sonia Bruganelli si sente in dovere (on diritto per dirla tutta) di consigliare al suo ex non sono nelle condizioni più fisiche e mentali di fare un’altra famiglia o di avere altre donne: “Spero capisca che anche mentalmente non è nelle condizioni. Io non lo sono biologicamente tra poco. Ci sono più persone che mi hanno deluso”.

Poi ancora Sonia Bruganelli: “Molte persone si sono rivelate per quello che sono, pensando Paolo fosse come loro. Lui non mi ha voltato le spalle e girati di spalle ci sono rimasti solo loro e io li vedo”. Insomma, niente di più confuso per certi versi, da una parte si confessa libera, dall’altra dice di sentirsi ancora la signora Bonolis e che spera che l’uomo non si rifaccia una famiglia. Insomma, come spesso accade in queste situazioni, niente è semplice e tutto è nebuloso.

