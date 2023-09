Ecco chi prende il posto di Myrta Merlino. L’aria che Tira prende un’altra piega dopo lo spostamento della conduttrice a Mediaset. E Cairo decide di mettere al suo posto un altro veterano della tv e di La7: David Parenzo. Sarà lui che prenderà infatti la pesante eredità di Myrta Merlino, che in questi giorni ha esordito con il nuovo Pomeriggio 5, al posto di Barbara D’Urso. La compagna di Tardelli infatti, dopo aver condotto per tredici anni L’Aria Che Tira è passata al Biscione non con poche polemiche.

Ora però al suo posto, su La 7, arriva proprio il conduttore radiofonico del La Zanzara. “L’avevo condotto nella versione estiva e in inverno come sostituto momentaneo – ha detto Parenzo a TvBlog – “Già all’epoca avevo portato qualcosa di mio, lo farò anche stavolta”. A Blogo, ha poi confessato: “Non bisogna più pensare che la tv del mattino sia guardata solo dalle casalinghe, non è così”.

Poi racconta: “Dopo il covid tanto è cambiato. Molte persone sono in smart working e lavorano da casa. Il pubblico è vario e attento. La priorità è avere gli occhi aperti su tutto ciò che accade, un po’ come se consultassi il sito di un quotidiano in aggiornamento”. E riguardo Myrta Merlino, David Parenzo afferma: “Con Myrta siamo amici da tantissimi anni e ci vediamo spesso a cena”.

David Parenzo dice: “Ho visto che sta andando alla grande su Canale 5 e sono felice. Ho ereditato gran parte della sua squadra e sicuramente la chiamerò. Tuttavia, stiamo mettendo in piedi una nuova Aria che Tira. Le trasmissioni spesso sono disegnate sul conduttore. Ognuno prova a portare un po’ di sé. Io sarò me stesso, mi risulta difficile mettermi nei panni degli altri”.

E ancora David Parenzo: “Ciascuno ha la propria identità, il proprio passo, la propria velocità, la propria modalità di racconto, temi che si amano di più e di meno”. Ora non ci resta che attendere e vedere come entrambi andando sul lungo periodo, se hanno fatto bene a prendere queste nuove decisioni o era meglio dove stavano prima.

