Non è un fine settimana straordinario per Myrta Merlino, che ha iniziato da qualche giorno la sua trasmissione Pomeriggio Cinque. Nelle prossime ore sarà protagonista come ospite di Verissimo da Silvia Toffanin, infatti ha pubblicato un’immagine di lei a bordo di un aereo accompagnata dalla scritta: “Verso Milano per Verissimo”. Ma ora è arrivato un annuncio, che non farà dormire sonni tranquilli né a lei né a Mediaset.

Tutto si è scoperto nella mattinata di sabato 9 settembre. Appena sveglia, Myrta Merlino sarà stata informata dai vertici del Biscione di questa situazione che coinvolge il suo nuovo programma Pomeriggio Cinque. Dopo l’addio di Barbara D’Urso, è stato affidato a lei il compito di fare del suo meglio e questo weekend sarà fondamentale per ricaricare le batterie, visto che l’ultima comunicazione è tutt’altro che piacevole.

Myrta Merlino, prima brutta notizia per il suo Pomeriggio Cinque

In questa settimana sembravano esserci state solamente news positive su Myrta Merlino e Pomeriggio Cinque, ma tutto è improvvisamente cambiato nella giornata di venerdì 8 settembre. I dati riguardanti gli ascolti televisivi non hanno stavolta premiato la conduttrice, che è stata sconfitta dalla concorrenza. E i timori aumentano anche perché dalla prossima settimana tornerà in onda il seguitissimo programma di Alberto Matano, La vita in diretta.

Pomeriggio Cinque è stato guardato soltanto da 1 milione e 212mila telespettatori nella prima parte e da 1 milione e 281mila nella seconda, con share rispettivamente del 16,7% e del 16,6%. Si è trattato, come riferito da Ultimenotizieflash, della puntata meno seguita da quando lei è al timone da lunedì 4 settembre, infatti dall’esordio ha perduto più di 200mila persone e due punti di share. Benissimo invece l’ultimo appuntamento di Estate in diretta con Gianluca Semprini e Nunzia De Girolamo.

Estate in diretta ha infatti collezionato 1 milione e 465mila telespettatori con share del 18,5%. E ora le difficoltà per Myrta aumenteranno con la concorrenza di Matano. Scopriremo nella prossima settimana come andranno le cose, ma per lei è già un primo campanello di allarme.