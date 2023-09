Myrta Merlino, riflettori accesi ancora su di lei. C’era da aspettarselo e infatti è accaduto davvero: il cambiamento drastico della conduzione di Pomeriggio Cinque non poteva che sollevare un polverone. Barbara D’Urso, ex timoniera del programma, solo pochi giorni fa ha deciso di allontanarsi dall’Italia puntando dritta a una meta che non ha voluto rendere nota. Dal canto suo Myrta Merlino ha preso le redini della trasmissione e da quel momento in poi le polemiche non sono di certo mancate. Adesso a esprimersi anche un collega.

Alberto Matano su Myrta Merlino dopo il debutto a Pomeriggio Cinque. La polemica continua ad accompagnare i primi passi della nuova conduzione: il caso più chiacchierato riguarda senza alcun dubbio la regia. Poi ovviamente a corredo anche l’opinione pubblica dei telespettatori che non poteva che remare a favore o contro. Insomma, fioccano in commenti e non sembrano essere tutti unanimi.

C’è a chi piace la nuova conduzione: “Molto professionale e -posso dirlo?- finalmente fa piacere seguire Pomeriggio5. Quello che non capisco sono quelli che magari neanche la seguono ma non perdono tempo a commentare in negativo tutto. Non avete altro da fare nella vostra vita??”, e c’è anche chi si esprime con toni nostalgici: “Non capisco tutte le persone che fanno i complimenti, un programma totalmente piatto e finto. Non mi piace, mi dispiace!!! Le persone che invita le interrompe e tutti i punti sui quali parlano sono caotici, non molto pensati!”.

Sulla nuova conduzione di Pomeriggio Cinque non potevano che esprimersi anche i volti noti della tv italiana, tra questi Alberto Matano pronto a tornare sul piccolo schermo con La Vita in Diretta a partire da lunedì 11 settembre alle 15.20 su Rai1. Intervistato per Libero.it Alberto Matano ha dunque espresso la propria opinione su Myrta Merlino al timone di Pomeriggio Cinque: “Ho visto la prima puntata, e ho letto anche tante cose in giro, sui social, dove molti utenti hanno commentato che quest’anno a Pomerigio 5 si rifanno un po’ al nostro format“.

E ancora: “E questo non può che farmi piacere. Ognuno poi ci mette la sua cifra ovviamente, però il modello sembra essere quello della Vita in Diretta; anche la nuova scenografia mi sembra che richiami un po’ la nostra, quindi questo mi fa piacere, vuol dire che abbiamo indovinato un format. D’altronde, non è la prima volta che i competitor guardano al servizio pubblico, quindi: bene!”. Test superato, e voi cosa pensate a riguardo?