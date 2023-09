Myrta Merlino, fuori la verità. La conduttrice negli ultimi tempi è stata chiacchieratissima. La conduzione di Pomeriggio Cinque, come ben si sa, è passata dalla timoniera Barbara D’Urso alla Merlino e non senza sollevare le dovute osservazioni del caso. Il pubblico italiano davanti alla nuova conduzione dunque si divide in due: inevitabile per un programma come Verissimo non cogliere la palla al balzo e avere tra gli ospiti in studio proprio la diretta interessata.

Myrta Merlino a Verissimo, fuori la verità. Della conduttrice fino a questo momento non si è mai saputo molto. Stimata nel mondo dello spettacolo e della televisione, ad oggi la Merlino ha una grossa responsabilità: sostituire degnamente la precedente conduzione della D’Urso e conquistare il cuore dei fan con la sua spontaneità e professionalità.

Myrta Merlino a Verissimo, fuori la verità: la conduttrice rivela i dettagli della vita privata

C’è a chi piace e c’è chi preferiva la vecchia padrona di casa, resta il fatto che Myrta Merlino vanta una carriera decisamente degna di nota. “Spero che questa possa diventare casa anche vostra e io farò il possibile per farvi sentire i benvenuti. Io vi prometto che vi mostrerò la passione che da anni nutro per questo lavoro, vi racconterò la realtà con rigore e rispetto e vi prometto che sarò sempre dalla vostra parte”, aveva affermato Myrta Merlino davanti alle telecamere di Pomeriggio Cinque.

Ma in veste di ospite di Verissimo, Myrta ha aggiunto altri dettagli: “Sono arrivata molto ansiosa, cosa che non mi capitava da anni. Io faccio questo mestiere da tanto tempo però quando cambi tutto, cambi casa perché Canale 5 è una casa, cambi pubblico, format e orario si tratta di una prima volta di quelle che non si dimenticano più”. Al di là della carriera, la conduttrice ha poi rivelato qualcosa anche sulla propria vita privata e in particolar modo di un momento molto delicato che ha dovuto affrontare.

“Mi sono sposata molto giovane e sono rimasta incinta non volendo rimanere incinta”, ha iniziato a spiegare la giornalista. “Era troppo presto perché avevo avuto una proposta di lavoro a Roma. Quando ero incinta di sette mesi il mio primo marito ebbe un incidente molto grave in motocicletta e restò in coma per quasi tre mesi”. La conduttrice ha dunque affrontato il primo parto senza il marito accanto, ma supportata certamente dagli amati genitori.