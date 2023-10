Lutto nella televisione italiana, il famoso attore è morto. L’uomo aveva 84 anni e per tanti anni aveva recitato a fianco di un mostro sacro della tv nostrana: Rosario Fiorello. Ed proprio quest’ultimo che decide di far sapere a tutti della sua scomparsa con un post sui social e la semplice didascalia “ciao”. L’attore era nato a Gibellina, in provincia di Trapani, il 26 marzo 1939. Come dicevamo la sua carriera fu legata a quella di Fiorello che di fatto lo scoprì e lo rese famoso. Id ue insieme fecero una storica pubblicità di una nota compagnia telefonica.

>> “Mi sento male”. Reazione a Catena, attimi di grande apprensione durante l’ultima puntata

Ma non solo piccolo schermo, anche cinema per lui: l’uomo infatti ha recitato nel film “Sogno di una notte di mezza estate” nel 1999 e nel 2006 in “Ma l’amore… sì!”. Per quanto riguarda la televisione, è stato parte del cast di “Nanà”, “Il mondo è meraviglioso” e, nel 2008, a tre puntata della celebre serie “Boris”. L’ultima volta che ha fatto capolino del mondo della tv, sembra sia stato proprio con Fiorello a Viva Radio2… minuti, in un episodio di gennaio 2008.





Lutto nella televisione italiana, il famoso attore è morto

Come dicevamo, a rendere noto della morte dell’attore e comico è stato proprio il grande mattatore italiano che su Twitter condivide una loro foto insieme e scrive semplicemente: “Ciao Tommasino“. Piccolino, con il baffetto e il volto buffo, la coppola e quel legame strettissimo con la Sicilia. Parliamo chiaramente di Tommaso Accardo, detto appunto Tommasino.

L’uomo sarà ricordato come la storica spalla di Fiorello, ma è stato anche un attore di cinema, apparendo in Mezzo destro mezzo sinistro – Due calciatori senza pallone, del 1985, con Gigi e Andrea. C’è da dire che la sua notorietà arriva grazie alla scoperta di Fiorello che lo volle con sé nel varietà “Stasera pago io”.

Da quel momento in poi i due non si sono più lasciati e anno proseguito il loro viaggio in tv insieme, tra alti e bassi. Ora Tommaso Accardo però è morto e a renderlo noto è proprio colui che al mondo l’ha fatto conoscere. Il cordoglio di Fiorello viene commentato da centinaia, migliaia di persone sui social: famosi e non, che si stringono attorno al ricordo dell’attore e alla sua famiglia.

Leggi anche: “La verità è venuta a galla”. Reazione a Catena, tutti lo hanno saputo dopo la puntata: Marco Liorni in silenzio