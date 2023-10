“La verità è venuta a galla”. Reazione a Catena, tutti lo hanno saputo dopo la puntata: Marco Liorni in silenzio

Marco Liorni protagonista ieri nella prima serata di Rai 1, il conduttore è andato in onda con Tutti Giocano a Reazione a Catena. Qualcosa però non ha funzionato e stamani Liorni è stato messo di fronte alla verità della situazione. La decisione di spostare il programma nel prime time del sabato, solo due puntate (ieri è andata in onda la prima) e per beneficenza, è stata presa qualche settimana fa. In ogni serata si affronteranno, infatti, quattro squadre composte da personaggi famosi e amati dal pubblico, affiancati da parenti o amici.

>“Grazie, ma mai più…”. Reazione a Catena, polemica a non finire dopo la puntata vip

Anche loro per vincere – proprio come nell’edizione preserale – dovranno dimostrare sul campo di essere affiatati, veloci e di avere un’“intesa vincente”. Non solo: a coadiuvare i loro sforzi e far sì che la vincita finale (devoluta in beneficienza) possa essere la più alta possibile saranno presenti in studio alcune delle squadre più brave di questa stagione.





Ascolti tv sabato 30 settembre, Tu si que vales batte Marco Liorni

Vip o meno, insomma, in studio (ma anche a casa) tutti giocheranno a “Reazione a Catena” con l’obiettivo dichiarato di divertirsi scoprendo ogni volta qualche curiosità sulla lingua italiana. Questa mossa però non è bastata a Marco Liorni per avere ragione di Maria De Filippi. Nella serata di ieri, sabato 30 settembre 2023, su Rai1 Tutti Giocano a Reazione a Catena, in onda dalle 21:36 alle 00:06, ha conquistato 2.162.000 spettatori pari al 15.2% di share.

Su Canale5 Tú Sí Que Vales, dalle 21:29 alle 00:47, ha raccolto davanti al video 3.904.000 spettatori con uno share del 30.3%. Su Rai2 S.W.A.T. è la scelta di 720.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri ha intrattenuto 734.000 spettatori (4.5%). Su Rai3 Italic, carattere italiano debutta a 530.000 spettatori con il 3.6%. Su Rete4 Rocky III totalizza un a.m. di 400.000 spettatori (2.6%). Su La7 In Altre Parole, dalle 20:47 alle 23:19, ha registrato 845.000 spettatori con il 5.3%.

Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 380.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Faking It – Bugie o verità? segna 221.000 spettatori (1.7%). Sul 20 Bus 657 arriva a 310.000 spettatori (1.9%). Su Rai4 Calibro 9 è visto da 202.000 spettatori (1.3%).