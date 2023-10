“Mi sento male”, attimi di panico a Reazione a Catena. È successo durante l’ultima puntata, quella di sabato 30 settembre 2023. Anche Marco Liorni è rimasto di sasso commentando le ultime battute della serata. Ma cosa è successo precisamente? C’è da dire che le campionesse in carica sono riuscite ad avere la meglio e difendere il titolo. Le tre ragazze pugliesi, le Amiche in onda, sono poi arrivate al gioco finale con un montepremi in palio di 60.000€.

A questo punto le tre amiche, partendo dalle due parole primarie ‘pianta’ e ‘tigre’, hanno deliberatamente dato ‘carnivora’ come risposta, collegandola chiaramente a ‘pianta’ ma non riuscendo a spiegare il motivo per cui è stata collegata con ‘tigre’. Le ragazze allora hanno spiegato che secondo loro “la tigre è un animale carnivoro”, quindi ci sta. A questo punto Marco Liorni se la prende comoda e cerca di capire anche lui i vari collegamenti cercando di spiegarli e giustificarli.





“Mi sento male”, attimi di panico a Reazione a Catena

L’uomo con tutta la calma del mondo ha creato un momento di grande suspance tant’è che una delle ragazze, la caposquadra Mariluna, inquadrata ma col microfono spento, ha detto: “Mi sento male”. In effetti in palio c’erano ben 60mila euro, non certo bruscolini. A questo punto la stessa Mariluna, insieme a Donatella e Valeria, alias le Amiche in onda, hanno scoperto tristemente di non aver indovinato e che la parola corretta non era ‘carnivora’ ma ‘carta’.

Il dispiacere anche nel volto del conduttore e padrone di casa Marco Liorni che ha dovuto far sapere alle tre che non avevano vinto nulla. “Che giornata che è quella di oggi eh”, ha quindi confessato al termine Marco Liorni. A quel punto il presentatore ha ricordato ai telespettatori della puntata speciale di Reazione a catena in onda dopo qualche minuto. Si tratta dell’edizione vip con tanti volti noti a sfidarsi.

Madame era tra le parole da indovinare nella catena finale di #ReazioneACatena pic.twitter.com/4f7kTueiQI — MADAME fans (@Madame_fans) September 29, 2023

E tornando alle tre ragazze pugliesi, le Amiche in onda, potranno provarci nella prossima puntata, magari riusciranno a portarsi a casa un montepremi gustoso che riuscirà a far cambiare loro la vita. Si tratta di casi davvero isolati e rari, ma a volte può capitare!

