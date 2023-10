Barbara D’Urso, l’intrigante progetto in arrivo. Si sta parlando molto del ritorno di Carmelita. Il suo addio a Mediaset ha fatto rumore e se c’è chi già chiede il suo rientro lei ha già fatto un annuncio. Tornerà a lavorare, ma sarà in teatro, con il suo spettacolo “Taxi a due piazze”. In questi giorni la conduttrice si trova a Londra, dove sta frequentando una famosa scuola per migliorare il suo inglese. Ebbene, c’è un motivo preciso.

C’è una ragione precisa per cui Barbara D’Urso sta perfezionando il suo inglese. Secondo quanto riportato da Di Più e Il Mattino, ai primi del 2024 la presentatrice sarà impegnata in un progetto molto importante. Sembra infatti che Netflix l’abbia contattata per recitare in una serie internazionale: “Colpo di scena. Barbara D’Urso non solo prepara il suo ritorno in televisione a gennaio. Si prepara per una serie televisiva su Netflix” fa sapere Il Mattino.

Il progetto solo quando sarà libera da ogni vincolo con Mediaset

“A svelare i piani dell’ex signora del pomeriggio di Canale 5 è il settimanale Di Più – si legge sul quotidiano – Chi le è vicino fa sapere che ‘si tratta di una serie internazionale e Barbara sarà una delle attrici protagoniste. Le riprese sono previste per l’inizio dell’anno prossimo quando Barbara sarà libera da ogni vincolo contrattuale con Mediaset'”.

“Barbara nuovamente attrice pronta a recitare in madrelingua – si legge ancora su Il Mattino – Ecco perché sta migliorando il suo inglese: ‘La lingua la conosce, ma sa che deve migliorare per rendere i dialoghi più fluenti durante le riprese. Barbara è una perfezionista e non lascia mai nulla al caso’. Questo è quello che ha dichiarato la fonte”.

Insomma Barbara D’Urso non sembra soffrire troppo per l’addio a Mediaset, anzi. Nei giorni scorsi la dedica speciale al figlio Emanuele in occasione del suo compleanno. Presto la ritroveremo al teatro con il suo spettacolo che ha avuto un ottimo successo di pubblico e nel 2024 arriva pure una serie internazionale targata Netflix, cosa volere di più?

