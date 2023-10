Tu sì que vales, per un attimo Maria De Filippi ha avuto paure che Sabrina Ferilli potesse esplodere davanti a tutti. Del resto in pochi la conoscono bene come lei e quel gesto non sembrava proprio esserle andato giù. La seconda puntata di Tu si que vale ha segnato una conferma sotto il punto di vista degli ascolti. La seconda puntata della nuova edizione del talent show con giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e la new entry Luciana Littizzetto ha incollato alla tv 3.904.000 spettatori con uno share del 30.3%.

Un capolavoro il merito del quale va diviso con tutta la squadra. Tra i tanti protagonisti che ieri hanno affollato il palco particolare attenzione ha avuto Mario Forlano, 31 anni, originario della provincia di Salerno detto “Marione”. Sui social si presenta così: “Ambassador della parmigiana di melanzane e apritore di buffet professionista”. E ai giudici ha spiegato: “Non sono qui per normalizzare l’obesità, ma sono convinto che ogni corpo abbia il diritto di esistere come gli pare. Io a prescindere da questo esisto e voglio divertirmi”.





Tu si que vales, Giovannino ruba la pashmina di Sabrina Ferilli

“È un bellissimo discorso”, conferma Maria De Filippi, che in conclusione chiede a Martin, Alessio e Giulia di esibirsi tutti insieme in un’ultima coreografia. Prima però c’è stato un fuori programma tra Giovannino e Sabrina Ferilli. Giovannino si è avvicinato di nascosto e ha rubato la pashmina di Sabrina che non l’ha presa benissimo: “Ti accorcio di altri 4 centimetri” ha esclamato l’attrice.

Così mentre Maria De Filippi aggiungeva: “Queste cose la fanno incazzare di brutto”. Poi il pubblico è scoppiato a ridere e con loro i giudici. Giovannino è uno dei personaggi più amati di Tu si que vales. Scrive Fanpage: “Giovanni Iovino è un attore di 26 anni originario di Napoli. Ha lavorato per oltre 5 anni come animatore nei villaggi turistici, poi ha intrapreso una carriera nel mondo del cinema”.

“Oltre ad alcune pubblicità, una parte nella terza stagione di Gomorra, i suoi ruoli più importante sul grande schermo sono quelli in Napoli velata di Ferzan Ozpetek e in Pinocchio, il film di Matteo Garrone nel 2019, dove ha interpretato la maschera di Pulcinella e il coniglio. Inoltre, insieme al fratello Andrea Iovino fa parte della compagnia teatrale di Nola “Pipariello” di Antonio Esposito”.