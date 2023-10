Emergono nuovi dettagli sull’omicidio di Klodiana Vefa. La donna, 37 anni, è stata uccisa dal marito Alfred Vefa da cui si stava separando. È successo a Castelfiorentino dove l’uomo ha aspettato Klodiana al ritorno da lavoro poi, direttamente in strada, le avrebbe sparato in testa. Poi si è allontanato dalla scena del crimine a bordo della sua Golf grigia. Dopo due giorni l’uomo è stato ritrovato senza vita: si sarebbe suicidato.

Il destino peggiore spetta ai figli della coppia che si sono ritrovati improvvisamente senza genitori. Il più grande, 17 anni, ha raccontato agli inquirenti che la situazione a casa non era semplice. Klodiana e Alfred litigavano spesso: “Le discussioni erano quotidiane”. L’omicidio sarebbe scaturito per la gelosia dell’uomo al termine di un litigio. I due non erano ancora legalmente divorziati in Italia.

La disperazione dei figli di Klodiana

“È un codardo, non avrà nemmeno la forza di ammazzarsi” dicevano le amiche di Klodiana. Invece Alfred l’ha fatto. Dopo due giorni dall’omicidio della moglie è stato ritrovato senza vita in un bosco di noci in una zona isolata di San Casciano Val di Pesa all’interno della sua auto. Si è sparato alla testa con la stessa pistola con cui aveva ucciso Klodiana. I due condividevano forzatamente lo stesso appartamento, ma lei aveva un’altra storia e Alfred, dopo aver comprato una pistola, la minacciava: “Se non la smetti ti uccido“.

Nonostante ciò la donna non lo aveva mai denunciato e non aveva lasciato l’appartamento: “Per noi due – ha raccontato la figlia più piccola – e perché aveva problemi economici. Ci ha però detto che presto avrebbe comprato una casa molto grande dove saremmo andati a vivere con lei”. Purtroppo la donna non è riuscita a realizzare questo sogno.

I carabinieri sono riusciti ad individuare l’uomo con il quale Klodiana aveva iniziato una relazione dopo la fine della storia col marito. L’uomo, 52 anni, aveva una relazione “segreta” con Klodiana. I figli sapevano della sua esistenza, ma pensavano si trattasse di “un amico della mamma”. In realtà i due avevano una relazione. Alfred lo aveva scoperto. L’uomo ha raccontato di aver anche litigato con l’ex marito della donna, forse anche perché lei “mi chiamava sul cellulare proprio di fronte a lui”.

