Trovato cadavere in un cassonetto. È giallo su quanto avvenuto a Biella, in località Chiavazza. A fare il macabro ritrovamento è stata una donna che nella serata di ieri, sabato 30 settembre, era uscita di casa dopo cena per andare a buttare la spazzatura. Quando ha aperto il coperchio del cassonetto la donna ha visto che all’interno c’era il corpo senza vita di un uomo.

La vittima è un 33enne della zona. È stato ritrovato nel cassonetto dei rifiuti avvolto da un telo di plastica. In testa aveva una calza di nylon. La zona è stata completamente transennata. Dopo un primo esame del cadavere si è scoperto che l’uomo presentava qualche ecchimosi sul corpo, volto tumefatto e ferite lacero contuse al sopracciglio. Sono state arrestate quattro persone, tre uomini e una donna tra i 24 e i 42 anni.

Le indagini della squadra mobile di biella

Sul caso stanno indagando gli agenti della squadra mobile di Biella che devono capire cosa sia successo. Per le quattro persone fermate l’accusa è omicidio in concorso e soppressione di cadavere. I quattro sono tutti residenti nel biellese e sono stati portati in carcere. Non è chiaro ancora per quale motivo l’uomo sia stato ucciso.

Nel passato della vittima gli investigatori hanno trovato vecchi precedenti per droga, ma nulla nel recente passato fornisce un movente per l’omicidio. Una delle persone arrestate è residente in via Coppa, nei pressi del luogo del ritrovamento del cadavere. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto più persone compiere movimenti sospetti vicino al cassonetto.

Per questo le indagini della questura si sono concentrate subito nell’area del ritrovamento. È probabile che i testimoni abbiano assistito al momento in cui il gruppo si è sbarazzato del cadavere, ma senza rendersene conto. Le indagini sono coordinate dalla sostituto procuratrice Sarah Cacciaguerra che ieri ha partecipato al sopralluogo della scientifica che si è svolto a notte inoltrata.

