Dopo un anticipo di autunno torna l’estate in Italia. Le previsioni meteo per le prossime settimane evidenziano il ritorno del caldo in tutta la penisola con temperature in aumento grazie all’arrivo del’Anticiclone Africano Apollo. Oggi sabato 30 settembre cieli azzurri quasi ovunque, tranne qualche nuvola in più sull’estremo Nordest e sul basso Tirreno.

Possibile qualche pioggia sui confini alpini alto atesini e sulla Sicilia e temperature stabili. Domenica 1 ottobre torna il caldo africano con temperature ancora in aumento. I picchi sono attesi prima al Centro-Nord poi da lunedì anche verso il Sud.

Meteo ottobre 2023, temperature estive grazie all’Anticiclone Africano Apollo

La famosa ‘ottobrata’ arriverà in tutta la penisola grazie all’Anticiclone Africano Apollo fino che sosterà sull’Italia fino al 20 ottobre. Come spiegano gli esperti de iLMeteo.it, tra oggi e domani sono previsti 31 gradi a Firenze, 30 gradi a Bologna, Bolzano, Ferrara, Grosseto, Oristano, Pistoia, Prato, Roma, Rovigo e Terni.

Con l’inizio della prossima settimana le temperature saliranno ancora fino a 30-31 gradi anche ad Agrigento, Benevento e Catania. Gli esperti parlano di valori di circa 7-8 gradi superiori alla media. Lo zero termico schizzerà fino a quota 4700-4800 metri circa, toccando la cima del Monte Bianco e questa ovviamente non è una buona notizia per la salute dei nostri ghiacciai.

L’Anticiclone Africano Apollo resterà protagonista almeno fino al 10-12 ottobre, disturbato solo in parte dal passaggio di una perturbazione sui Balcani tra mercoledì e giovedì: in seguito, la configurazione sinottica sarà sempre la stessa con il caldo ed il sole protagonisti.