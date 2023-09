Proposta di matrimonio choc, la disperazione del fidanzato. Per una coppia che si ama il sogno di giungere al momento di una promessa eterna in nome di un sentimento puro può rappresentare un momento decisamente magico. Ma questo potrebbe non valere per tutti. La notizia fa presto il giro del web lasciando i lettori senza parole. La fidanzata e futura sposina non avrebbe preso decisamente bene la proposta di nozze e infatti il risultato è stato questo…

Proposta di nozze choc, un momento da dimenticare. Il giorno del matrimonio potrebbe annoverarsi tra le tappe più ambite di ogni coppia che decide di compiere il grande passo. Questo accade, ma non per tutti, per lo meno per la coppia in questione della vicenda che sta appassionando tantissimi lettori. Ma procediamo con ordine e raccontiamo per bene come sono andati i fatti.

Leggi anche: “Mi ha tradito col testimone”. Scandalo al matrimonio, lo sposo li scopre: “Tornate tutti a casa”





Proposta di nozze choc, un momento da dimenticare: “La mia ragazza è scappata…”

Lui emozionato di fronte alla donna che avrebbe desiderato sposare, lei…un po’ meno. Infatti la vicenda vede come protagonista una coppia di fidanzati dal progetto di vita probabilmente diverso. Lo scenario era stato allestito per il grande evento. A pensare a tutto il TikToker Zaher che nel bel mezzo della piazza berlinese, Alexanderplatz, aveva messo a punto la sorpresa per la fidanzata Maya. Peccato che le cose siano andate diversamente rispetto a quanto sperato. Tutto pronto per l’arrivo di Maya. In attesa una platea di 250 spettatori già emozionata a riempire il centro della città di fronte a un cuore enorme fatto di rose. Tutto intorno le candele e non ultimo un tappeto rosso.

Maya non avrebbe reagito bene di fronte al cartellone con su scritto: “Mi vuoi sposare?”. I presenti, armati di smartphone tra le mani, hanno immortalato il momento. Purtroppo Maya sarebbe letteralmente scappata vedendo il fidanzato inginocchiato pronto a chiederle la mano. Lui? La disperazione sul volto del giovane è stata palese a tutti. Dopo l’episodio che ha lasciato senza parole non sono di certo mancati i commenti da parte dei diretti interessati. “Sono sveglia da ieri perché molti di voi hanno parlato male di me. Non mi conoscete nemmeno. E non sapete cosa ho vissuto in quel momento”.



Hanno dunque fatto seguito anche le parole di Zaher che in un video sulla piattaforma social avrebbe raccontato tutto per filo e per segno: “Le ho chiesto di sposarla e all’improvviso lei ha detto ‘no’. Non c’è motivo, non posso spiegarne il motivo qui. Ho provato a chiamarla ma non risponde. Ho preparato tutto per farle una sorpresa, ma sfortunatamente non ha funzionato. Ciò non significa che debba dire “sì”. Ma scappare senza dire a me stesso: “Non posso farlo”, non è possibile”.