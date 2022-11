Matrimonio choc, la storia finisce male. Un vero e proprio scandalo al cospetto degli ospiti rimasti senza parole dopo il gesto della sposa. Sarebbe accaduto proprio nel corso dei festeggiamenti sotto gli occhi dello sposo rimasto letteralmente sconvolto.

Scandalo al matrimonio, la vicenda è accaduta in Serbia, a Čačak, proprio nel giorno più bello per una coppia che riesce a coronare il sogno di una vita. Non appena proferito il fatidico ‘si’, la sposa è corsa in camera a cambiarsi per proseguire con lo sposo e gli invitati nei festeggiamenti. Poi lo sposo scopre tutto e annulla la cena.

La sposa scappa con il testimone, scandalo al matrimonio. Festeggiamenti annullati

“La sposa è scappata insieme al testimone che ci ha appena sposato!”, sarebbero state le parole dello sposo non appena scoperto che la sposa e il testimone erano coinvolti in una relazione molto intima. Pare che nel cambiarsi, la sposa stesse impiegando troppo tempo. Lo sposo, indispettito, si è recato in camera e non appena aperta la porta, ha visto tutto.

La sposa e il testimone sono stati scoperti a letto e non appena scoperto tutto, lo sposo si è visto costretto a interrompere i festeggiamenti: “Cari ospiti, riprendete i vostri regali e tornate a casa”, ha aggiunto atterrito: “Erano, per non dire altro, molto intimi”, riferisce uno degli invitati al sito di news Kurir. E una volta annullati i festeggiamenti, la coppia, ormai ex dopo poco tempo dal fatidico ‘si’, ha comunque dovuto pagare tutte le spese del ristorante.

La vicenda fa tornare alla mente quanto accaduto anche nel 2020. Una storia tutta italiana, in tal caso, accaduto a Scafati, in provincia di Salerno. La relazione tra la promessa sposa e il testimone è venuta alla luce quando ormai era quasi tutto già pronto per i festeggiamenti, dall’organizzazione della cerimonia, al ristorante e persino il viaggio di nozze incluso. “Appena è circolata la notizia del mancato matrimonio a Scafati”, si legge su ReteNews24, “molti sono corsi al lotto per giocare i numeri di questo avvenimento particolare e curioso”.