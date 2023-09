Tragedia sulla strada, un’altra giovane vita strappata improvvisamente. Lo scontro è stato violento al punto da non permettere ai soccorsi di salvare la vita del 31enne Rudy Ferrari. Il dramma è avvenuto a Orzinuovi e più precisamente lungo la provinciale 2 nei pressi di cascina Montagnola. Erano le 16 quando Rudy si è trovato a bordo della sua moto sportiva poi scontratasi violentemente contro il furgone Ducato. Gli agenti stanno continuando a eseguire gli opportuni rilievi del caso.

Rudy Ferrari muore a 31 anni. Un’altra giovane vita stroncata, la storia è quella di Rudy, residente a Isengo, che viaggiava in sella al mezzo a due ruote. Davanti a lui un furgone: l’impatto tra i due mezzi è stato violentissimo al punto da provocare anche l’incendio della moto, poi scaraventatata in un canale. Vani i tentativi dei soccorsi di salvare la vita del giovane centauro.

Leggi anche: Grave incidente tra più mezzi, morto un ragazzo di 24 anni e tre feriti. Strada chiusa





Rudy Ferrari muore a 31 anni. Un’altra giovane vita stroncata

Non risultano ancora del tutto chiare le dinamiche del drammatico incidente, ma da quanto si apprende fino a questo momento, sembra che il sinistro sia stato causato da una mancata precedenza. Il furgone, probabilmente, avrebbe dovuto svoltare a destra. Ed è questo punto che avrebbe tagliato la strada al ragazzo in sella alla sua moto.

A ricostruire la dinamica puntuale del sinistro, gli agenti della squadrea dei Carabinieri. Il corpo di Rudy è stato sbalzato a parecchi metri di distanza. Dopo l’impatto violento, la moto avrebbe anche preso fuoco. Non appena lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i soccorsi insieme all’elisoccorso decollato dall’Ospedale Civile, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Orzinuovi, oltre alla polstrada.

Il guidatore del furgone avrebbe riportato solo alcune ferite ma senza essere in pericolo di vita. Per il giovane Rudy, invece, il destino è stato avverso. Il giovane sarebbe morto sul colpo. I militari hanno provveduto a chiudere il tratto di percorrenza interessato dal sinistro per poter procedere negli opportuni rilievi del caso.