Grave incidente tra più mezzi, morto un ragazzo di 24 anni e tre feriti. Strada chiusa

Terribile incidente nel pomeriggio di oggi, martedì 26 settembre, poco dopo le 13 per cause ancora da accertare un’auto e un autocarro si sono scontrati lungo la strada statale 32, nel tratto compreso tra Cameri e Bellinzago. Un terzo mezzo è rimasto poi coinvolto. Tragico il bilancio: una persona è morta, si tratterebbe di un giovane di 24 anni. L’intervento del 118 è stato tempestivo ma le sue condizioni sono apparse subito gravi.

La strada è stata chiusa per un tratto di circa un km e mezzo all’altezza di Cameri per più ore ed è stata riaperta. Scrive Novara Today come: “Sul posto, oltre ai soccorsi, presente la polizia locale di Cameri, la polizia stradale di Arona e i vigili del fuoco che stanno lavorando per estrarre la persona dalle lamiere e mettere in sicurezza l’area”.





Bellinzago, incidente stradale statale 32 c’è una vittima

E ancora: “Altre due persone sono rimaste ferite, ma in modo lieve, con due codici verdi. Al momento non si hanno ulteriori informazioni”. Le operazioni di sgombero sono andate avanti per ore. La circolazione è provvisoriamente indirizzata sulla rete limitrofa con indicazioni in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas, le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco per la gestione dell’emergenza.

E per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Si tratta dell’ultimo incidente in ordine di tempo. Ieri mattina, 25 settembre, un brutto incidente stradale si era verificato sulla A4, in direzione Torino, prima del casello di Bergamo e ha coinvolto tre camion, un furgone e una autovettura. L’autostrada è stata chiusa al traffico per la rimozione dei mezzi rimasti coinvolti dello scontro.

Coinvolte nel sinistro sei persone: due donne di 40 anni e quattro uomini di 31, 44, 55 e 70 anni. Dopo l’apertura del tratto autostradale il traffico è transitato su una sola corsia. Alle 10.30 di questa mattina si sono registrati quattro chilometri di coda in direzione Milano e tre chilometri di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Seriate verso il capoluogo lombardo.