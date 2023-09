Ha mentito per guadagnare migliaia di dollari affermando falsamente di avere un cancro terminale nella speranza di ricevere donazioni sufficienti per le cure e per raccogliere i soldi aveva aperto anche una pagina su GoFundMe, una piattaforma di crowdfunding a scopo di lucro che consente alle persone di raccogliere fondi per eventi che vanno da eventi della vita come celebrazioni e lauree a circostanze difficili come incidenti e malattie.

L’uomo ha aperto una pagina sulla piattaforma spiegando di avere ricevuto una terribile diagnosi di un tumore al colon al quarto stadio. Un appello che ha mobilitato tantissime persone, pronte a donare dei soldi per permettergli di accedere alle cure e provare a guarire dalla brutta malattia. Ma era tutta una truffa e dopo qualche mese la verità è venuta a galla.

Apre raccolta fondi per le cure di un tumore ma partecipa a un torneo di poker

Rob Mercer ha mentito per guadagnare migliaia di dollari per partecipare al torneo World Series of Poker. L’uomo lo ha confessato durante un’intervista con il Las Vegas Review-Journal Tuesday, ma ha chiarito che non aveva intenzione di restituire nessuna delle donazioni ricevute, stimate in almeno 50mila dollari.

Come detto, il 37enne ha aperto un account GoFundMe a giugno per poter realizzare il suo sogno di competere al buy-in da $10.000 delle WSOP per il campionato mondiale di No-limit Hold’em a luglio. “Ho mentito riguardo al cancro al colon. Non ho il cancro al colon. Ho inventato tutto perché volevo partecipare al torneo ma non avevo i soldi necessari”, ha detto Mercer al giornale nella confessione bomba.

“Quello che ho fatto era sbagliato. Non avrei dovuto dire alla gente che ho il cancro al colon”, ha detto ancora il 37enne. Tra i donatori c’era Cody Daniels, che si occupa effettivamente di malattie croniche. “Beh, ho imparato una lezione da $ 2.500″, ha twittato Daniels mercoledì. “Purtroppo, ancora una volta la mia gentilezza è stata scambiata per debolezza. È solo un peccato. Questo è tutto quello che posso dire. Speriamo che i ragazzi di Gofundme riavranno indietro i loro soldi. Sono triste, triste, triste”.