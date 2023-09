Giornata davvero brutta per Emma Marrone, costretta a fare i conti con un dolore immenso. E per sfogarsi ha deciso di utilizzare il suo profilo Instagram e scrivere delle parole struggenti per ricordare qualcuno di fondamentale nella sua vita, che ora non c’è più. Le sue frasi sono state molto commoventi e ovviamente famosi e non le hanno manifestato la massima vicinanza in questa fase della sua vita certamente non semplice.

A breve vi racconteremo tutto su Emma Marrone e questo dolore che non riesce proprio a passare. Nei giorni scorsi è stata invece al centro del gossip per l’ex Stefano De Martino. Emma ha presentato il suo nuovo album Iniziamo dalla fine e Stefano De Martino ha deciso di condividere la canzone dell’ex fidanzata, che ha lo stesso titolo. Ha anche aggiunto l’emoticon degli applausi, quindi si è complimentato con Emma per questo suo nuovo capolavoro.

Emma Marrone, dolore immenso: “Mi mancherai sempre”

Nonostante lei stia trascorrendo normalmente la sua vita tra concerti e vacanze, la sofferenza non l’ha mai abbandonata del tutto. Emma Marrone ha quindi rivelato di provare ancora un dolore grandissimo per la sua gravissima perdita: “In questa voce che si spezza, in una punta di amarezza, in questa vita che non ti concede neanche un attimo di tenerezza. Ma tu sei nelle mie parole, nel silenzio del dolore, in questa casa mezza vuota che però ha sempre il tuo odore”.

Proprio un anno fa, il 4 settembre 2022, Emma diceva addio a suo padre Rosario. E lei ha concluso così il suo messaggio: “Mi mancherai per sempre Ros .. E io ti amerò per sempre. Ciao Pa“. A cercare di tirarle su il morale sono stati Stefano De Martino, Paola Turci, Laura Pausini ed Elodie con dei cuori rossi di sostegno. E lei ha caricato su Instagram diverse foto che ritraggono il papà da solo o in compagnia della sua famiglia.

Rosario Marrone è deceduto all’età di 66 anni, dopo aver combattuto contro la leucemia. Emma aveva annunciato così la sua morte un anno fa: “Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”.