Stefano De Martino ed Emma Marrone hanno avuto una storia d’amore e poi tutti sappiamo com’è andata a finire, ovvero che lui ha preferito legarsi a Belen, diventata poi successivamente sua moglie. Ora è successo un episodio che ha lasciato tutti a bocca spalancata, anche perché è giunto inaspettato. E ora i fan sono veramente al settimo cielo e staranno sicuramente bombardando di messaggi sia il conduttore che la cantante.

Prima di dirvi tutto su quanto fatto da Stefano De Martino nei confronti di Emma Marrone, nei giorni scorsi si è parlato di un ‘accordo segreto’ tra lui e l’altro ex di Belen. Antonino Spinalbese ha infatti iniziato a seguire sui social Stefano De Martino. Che sia il frutto di una ‘scelta di campo’ di Antonino a favore del conduttore di Stasera tutto è possibile? Dopo la rottura con Belen Rodriguez e il ritorno di quest’ultima con De Martino, Antonino aveva detto che sperava che la coppia durasse per sempre.

Leggi anche: “Insieme contro Belen”. Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, spunta un accordo segreto





Stefano De Martino, il gesto di lui ad Emma Marrone sorprende tutti

Dunque, Stefano De Martino ha fatto rimanere tutti increduli davanti al suo gesto verso Emma Marrone. I due avevano sicuramente fatto intuire in passato di aver raggiunto un rapporto davvero maturo. Infatti, nonostante siano ex fidanzati, hanno deciso di mantenere legami civili. Ma stavolta c’è chi pensa che possa anche accadere qualcosa in più, vista la bella dedica fatta dal presentatore sul suo profilo Instagram ufficiale.

Emma ha presentato il suo nuovo album Iniziamo dalla fine e Stefano De Martino ha deciso di condividere la canzone dell’ex fidanzata, che ha lo stesso titolo. Ha anche aggiunto l’emoticon degli applausi, quindi si è complimentato con Emma per questo suo nuovo capolavoro. Lei sarà stata certamente contenta di aver ricevuto questo gradimento da parte del presentatore Rai. Che possa rinascere qualcosa in più? Al momento appare comunque improbabile.

Emma ha invece commentato così il suo nuovo album: “Non trovo le parole giuste per dire come mi sento adesso. Un mix di emozioni che mi esplodono nel petto. Sono felice? Sì molto! Devo dire grazie a qualcuno?

Sì a tutti. É iniziato un nuovo viaggio. Sono onorata di avere così tanta gente a bordo. Grazie a chi ogni giorno rende questo mio grande sogno della musica una bellissima realtà”.