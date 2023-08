A che punto eravamo sul gossip fine del matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Ah, già, quello in cui arriva pure Antonino Spinalbese. Proprio lui. L’hair stylist (parrucchiere per quelli che non masticano l’inglese, ndr) aveva conquistato il cuore della showgirl argentina e con lei ha avuto una bambina, Luna Marì. Poi però, a dicembre 2021, dopo un anno e mezzo circa, la relazione è finita e la conduttrice e modella è tornata tra le braccia dell’ex ballerino di Amici.

Ma anche questa storia è terminata, non senza polemiche o frecciatine tra i due, dopo che era stato, pensate un po’, l’ex di lei Fabrizio Corona a spifferare che Stefano De Martino l’aveva tradita. Ma dicevamo di Antonino Spinalbese. L’ex gieffino, che dentro la Casa si era avvicinato parecchio a Ginevra Lamborghini, recentemente è stato avvistato in barca con la modella Anita Cerri. Adesso, però, a far parlare è un suo gesto social.

Leggi anche: “Ecco perché lo fanno…”. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la verità esplosiva sulla coppia: la soffiata top da chi sa tutto





Antonino inizia a seguire Stefano De Martino sui social: il gesto spiazza

Mentre Belen Rodriguez, dopo il video sui cervi e le corna e la storia alla Raz Degan “sono fatti miei”, si sta rifacendo una vita – sentimentalmente parlando – con l’imprenditore Elio Lorenzoni, diversi sono i flirt attribuiti ad Antonino Spinalbese. Dall’ex miss Italia Carolina Stramare a Beatrice Vendramin per finire appunto alla Cerri. Tuttavia non c’è dubbio che per lui Belen, oltre che mamma di sua figlia Luna Marì, rappresenti il grande amore… anche se sfumato. Ora, tuttavia, Antonino ha spiazzato tutti.

Antonino Spinalbese ha infatti iniziato a seguire sui social Stefano De Martino. Che sia il frutto di una ‘scelta di campo’ di Antonino a favore del conduttore di “Stasera tutto è possibile“? Dopo la rottura con Belen Rodriguez e il ritorno di quest’ultima con De Martino, Antonino aveva detto che sperava che la coppia durasse per sempre. Anche per dare stabilità ai figli Santiago (avuto da Belen con Stefano) e Luna Marì.

Potrebbe anche darsi, però, che essendo i due componenti della stessa famiglia allargata Antonino Spinalbese abbia deciso di seguire Stefano De Martino per semplice vicinanza e non per lanciare un messaggio nascosto a Belen. Ultimamente l’ex Amici ha trascorso molto tempo con Luna Marì, tanto da arrivare a definirsi una specie di “zio” della piccola che oggi ha due anni. Che babbo e zio si siano… ‘coalizzati’ contro mamma Belen?

“Per chi batte il cuore di Stefano”. De Martino, la sorella mette tutto in piazza