Belen Rodriguez, lo sfogo sui social fa discutere. Ormai sono settimane che non si parla d’altro: la (nuova) fine del matrimonio tra la showgirl argentina e il ballerino e conduttore Stefano De Martino. E l’arrivo nella vita di lei dell’imprenditore Elio Lorenzoni con il quale, a quanto pare, la donna avrebbe una nuova relazione. Nel frattempo la gente comune continua a commentare sui social. All’ennesimo commento di un follower, però, Belen ha deciso di intervenire.

Lo ha fatto con una story sul suo profilo Instagram, lo stesso dal quale, nei giorni caldi dell’accusa di Corona di tradimento da parte di Stefano nei confronti di Belen, ha risposto postando il famoso video dei cervi. Un modo, si è detto, per ironizzare sulle corna. La Rodriguez, che ha fondato un impero sulla sua popolarità, sa bene come funzionano certi meccanismi. Soldi, fama, successo provocano tante cose: ammirazione, tentativi di emulazione, ma anche critiche e polemiche. Adesso lei ci vuole mettere un punto.

Con una story su Instagram Belen Rodriguez ha voluto rispondere a chi le dà suggerimenti e consigli sulla sua vita privata. “Se fossi in te…”: Non sei in me. “Io al tuo posto farei…”: Non ci sei. “Se posso darti la mia opinione non richiesta…”. “Non puoi”. “Non sta a me dirlo…”. “Esatto”. “So che non è affar mio ma…”. “No”.

La story è stata condivisa ieri, sabato 26 agosto, e questa mattina, domenica 27, Belen Rodriguez ha postato la foto di alcune fette biscottate con burro e marmellata. Nuovo giorno, nuova colazione. E tanti saluti alle polemiche… anche perché, come fatto sapere dalla diretta interessata: “Ora mi sento di nuovo bene”. Che sia proprio Elio Lorenzoni a farla star nuovamente bene?

E chi può dirlo? Intanto Belen Rodriguez e il suo nuovo compagno se la spassano a cavallo passeggiando al tramonto in riva al mare. Proprio lei ha condiviso alcuni romantici scatti della passeggiata a cavallo: chissà se si tratti davvero un nuovo inizio o soltanto un fuoco di paglia. In ogni caso, come diceva Raz Degan in quella famosa pubblicità: “Sono fatti miei“. O no?

