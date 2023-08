Il gossip impazza su Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Crisi o no, messa in scena o meno, è la storia dell’estate. Ora la showgirl argentina esce allo scoperto. Dopo le dichiarazioni clamorose di Fabrizio Corona sul tradimento del ballerino e conduttore nei confronti della (ex?) moglie, i due hanno iniziato a lanciare messaggi criptici sui social. Voci di donne misteriose fuori campo per lui, video di cervi – con le corna – per lei.

Ma adesso la storia cambia. Perché qualche settimana fa era saltato fuori il nome di un imprenditore vicino a Belen. È stato il settimanale Chi a lanciare: “Ciao Stefano, adesso lei bacia Elio! Questa settimana la copertina di ‘Chi’ è dedicata alle prime clamorose immagini della Rodriguez in atteggiamenti teneri con l’imprenditore dei motori Elio Lorenzoni”. Ora la protagonista di Tu sì que vales rompe il silenzio.

Belen Rodriguez felice al fianco del nuovo fidanzato Elio Lorenzoni

Secondo quanto scritto dal giornalista di Dagospia Alberto Dandolo Belen Rodriguez e Stefano De Martino starebbero facendo solo finta di essere in crisi e in realtà avrebbero attuato una “strategia mediatica attuata dalla coppia finalizzata ad alzare le quotazioni di entrambi sul mercato tv e pubblicitario”. Ma in tutto questo c’entra anche Elio Lorenzoni? Difficile pensarlo. Almeno stando alle foto postate dalla stessa Belen Rodriguez che pare aver ritrovato il sorriso proprio al fianco del suo nuovo compagno. E per giunta c’è pure una nuova paparazzata.

Belen ed Elio fanno una romantica passeggiata a cavallo nelle foto e video condivise dalla showgirl argentina. Che scrive “Me encanta” e in un altro post “Ahora vuelvo a sentirme bien” cioè “Ora mi sento di nuovo bene”. Dunque Stefano De Martino è dimenticato. Nel suo cuore oggi c’è solo spazio per Elio. Col quale ha trascorso un week end che i paparazzi di Grand Hotel hanno documentato come potete vedere voi stessi.

Belen ed Elio sono stati fotografati fuori da un noto albergo di Padova: “Pranzo veloce, shopping e via in macchina insieme… è il vero amore dell’estate 2023?” scrivono su Grand Hotel. Chissà, intanto Stefano De Martino sembra soltanto un ricordo e se quella messa in atto da Belen sui social è solo una messa in scena, beh, che dire, chapeau!

Belen Rodriguez, chi è il nuovo fidanzato Elio Lorenzoni: età, lavoro, curiosità