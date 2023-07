Belen Rodriguez, l’addio a Stefano De Martino. La relazione tra la showgirl argentina e il conduttore va incontro all’ennesimo punto di rottura dopo che i due, nell’inverno del 2022, avevano nuovamente ufficializzato il secondo ritorno di fiamma. Alti e bassi che hanno caratterizzato il loro rapporto e oggi a dare la notizia dell’ennesimo allontanamento è stato il settimanale Chi. E in merito alla vicenda a essere tirato in ballo anche il nome di un uomo, quello dell’ imprenditore bergamasco Elio Lorenzoni, apparso di recente mano nella mano con la showgirl nel corso della festa di compleanno di Ignazio Moser. Ecco di chi si tratta.

Belen Rodriguez insieme a Elio Lorenzoni, chi è l’uomo apparso nella foto insieme alla showgirl. La matassa della vicenda si fa sempre più complicata da ‘sbrogliare’ e infatti forse è bene riavvolgere il nastro e capire cosa sta accadendo realmente. Allarme crisi di coppia tra la mamma e il papà di Santiago. Prima le foto scomparse dal profilo di lei, poi l’assenza della fede al dito di lui: ma cosa sta succedendo realmente? I due si sono lasciati davvero?

Leggi anche: “Appena scoprirete cosa è successo…”. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, crollano i segreti





Belen Rodriguez insieme a Elio Lorenzoni, chi è l’uomo apparso nella foto insieme alla showgirl

Nonostante persista un rumoroso silenzio di coppia, sarebbero i fatti a parlare da soli. Nelle ultime ore ci ha pensato il settimanale Chi ha lanciare lo scoop. Il magazine ha immortalato un bacio tra la showgirl argentina e il presunto nuovo fidanzato. “Ciao Stefano, adesso lei bacia Elio! Questa settimana la copertina di ‘Chi’ è dedicata alle prime clamorose immagini della Rodriguez in atteggiamenti teneri con l’imprenditore dei motori Elio Lorenzoni”.

E ancora: “Solo pochi giorni fa le ultime foto insieme con Stefano De Martino sembravano smentire le voci di una crisi. Ma poi il conduttore ha tolto la fede nuziale e la Rodriguez si è presentata alla festa di compleanno di Ignazio Moser in compagnia di Elio con il quale ha mostrato una confidenza inequivocabile”, si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini. Ma chi è esattamente il presunto nuovo fidanzato di Belen Rodriguez? Di Elio sappiamo che di mestiere fa l’imprenditore. Bresciano di origini, Lorenzoni ha conseguito il titolo universitario in economia e gestione aziendale all’università Cattolica di Milano.

La sua passione? I motori, ma anche il golf e l’E-bike. Infatti Elio ricopre la carica di presidente di Lorenzmotors e amministratore di Lorenzoni Srl, specializzata in moto. Al momento i pettegolezzi sulla nuova relazione di Belen con l’imprenditore restano tali in quanto non sarebbe sopraggiunta nessuna conferma ufficiale in merito. Non resta che attendere novità a riguardo.