Nuovi retroscena sul presunto nuovo addio tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. La loro storia va avanti da molti anni, quando i due si sono conosciuti ad Amici. Lui era fidanzato con Emma Marrone e la loro storia è finita proprio perché Stefano si è innamorato della showgirl argentina. In poco tempo si sono fidanzati, poi è nato il loro figlio Santiago e sono convolati a nozze.

La loro storia ha fatto sognare fino al 2015 quando, con un comunicato all’Ansa, la coppia ha annunciato la separazione, arrivata dopo mesi di voci di crisi. Dopo il primo addio Belen Rodriguez ha avuto una lunga relazione con il pilota di Moto GP Andrea Iannone, mentre lui non ha mai ufficializzato alcun flirt. Dopo l’addio nel 2015, i due hanno riprovato a stare insieme fino al primo lockdown di marzo 2020, ma il tentativo non è andato a buon fine ed è arrivata la seconda rottura.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, è addio ma non c’è stato un tradimento

Dopo un flirt con l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi, Belen Rodriguez è stata quella con l’hair stylist Antonino Spinalbese, dal quale ha avuto la sua seconda figlia, Luna Marì. Dopo la nascita della bimba (12 luglio 2021) qualcosa si è rotto e i due hanno deciso di separarsi. Poco dopo il gossip è impazzito per il ritorno di fiamma tra la showgirl argentina e Stefano De Martino.

In questi giorni, però, sembra che tra i due non funzioni bene. E, anzi, secondo quanto riportano alcuni beninformati Stefano De Martino e Belen Rodriguez avrebbero nuovamente rotto. Nei giorni scorsi Belen Rodriguez è stata vista con un imprenditore bergamasco, un certo Elio, Stefano invece è stato visto senza fede. Insomma, i segnali sono abbastanza chiari e in tanti hanno anche parlato di un tradimento da parte di Stefano De Martino.

Ora a parlare è Deianira Marzano. L’influencer ed esperta di gossip nostrano, ha smentito le voci su un possibile tradimento del conduttore Rai ma ha anche confermato l’addio della coppia. “Levatevelo dall’anticamera del cervello che Stefano abbia tradito Belen”, ha scritto Deianira, spiegando che i dettagli sulla rottura saranno resi noti da un giornale. “Una cosa è certa. Prossimamente uscirà tutto molto chiaro sui giornali in merito a Stefano e Belen. E resterete sbalorditi“.