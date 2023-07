Stefano De Martino e Belen Rodriguez, altro che riappacificazione: la coppia sarebbe davvero sul punto di dirsi addio. Anzi, per alcuni si sarebbero già lasciati. Nelle ultime ore, infatti, è spuntato un dettaglio che non è passato inosservato. Più che un dettaglio, secondo una segnalazione arrivata all’esperta di gossip Deianira Marzano, una prova. Non c’è dubbio che per la coppia questo sia un momento di profondi mutamenti. Belen, dopo un anno in cui è stata iper presente ha detto addio a Mediaset.

Un addio all’apparenza condiviso, e non tumultuoso come fu quello di Barbara D’Urso, come sembrava emergere dal comunicato diffuso dall’ufficio stampa della showgirl poco prima l’annuncio dei palinsesti ufficiali. “Ringrazio infinitamente Mediaset per tutti i meravigliosi momenti lavorativi passati insieme, anni in cui non ho mai smesso di imparare”, spiega.





Stefano De Martino e Belen Rodriguez: la crisi sembra ormai certa

E ancora: “Ringrazio il Presidente per avermi scelta e confermata in tutti questi anni e per le parole che ha sempre pronunciato per me. Un grazie particolare va a Maria De Filippi, per tutti i consigli e per l’opportunità di esprimere me stessa. Infine grazie a Davide Parenti per avermi accolta nella sua grande famiglia e per avermi fatta commuovere e divertire come non mai”.

Se quindi queste parole sembrano mettere fine alle voci di una lite aziendale, servirà ben altro per svelare cosa sta succedendo con Stefano De Martino. Nei giorni scorsi Belen è stata pizzicata con un misterioso imprenditore che pare si chiami Elio. Stefano, dopo il silenzio, aveva pubblicato una foto in cui si vedevano due persone di spalle (lui e Belen) a bordo di una 500.

Foto che sembrava scaccia crisi, ma che scaccia crisi non era. Perché sembra proprio che la coppia a bordo non siano Belen e Stefano bensì due amici di De Martino. “A riferirlo un’altra gola profonda in contatto con Deianira Marzano che assicura di essere stato presente al momento dello scatto”. Deianira che poi aggiunge: “Una cosa è certa, prossimamente uscirà tutto sui giornali in merito a Belen e Stefano. E resterete sbalorditi”. E la curiosità adesso cresce.