“Ecco perché lo fanno…”. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la verità esplosiva sulla coppia: la soffiata top da chi sa tutto

Fermi tutti, è tutta una messa in scena. Clamorosa voce, ma neanche troppo, su Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due popolarissimi personaggi della tv stanno riempiendo le pagine dei giornali on line e della carta stampata a causa della – presunta ed ennesima – fine del loro matrimonio. Dopo tanti anni ci hanno riprovato, ma nelle ultime settimane ci sono state sempre più voci di tradimento da parte di lui e conferme social da parte di lei.

Ricordate? È stata la stessa Belen Rodriguez a postare video enigmatici in cui si accarezzava la testa e subito qualcuno ha ipotizzato potesse riferirsi alle corna di Stefano De Martino di cui il primo a parlare era stato un certo Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi nonché ex di Belen aveva fatto sapere che il ballerino di Amici ci era ‘ricascato’. Adesso, però, arriva la bomba di Alberto Dandolo di Dagospia: per lui i due non si sono mai lasciati, ma stanno solo mettendo in atto una accurata strategia mediatica.

La voce su Belen e Stefano: “Tornano insieme”. Ma è tutta finzione…

Va detto che per salvare la relazione tra Belen e Stefano De Martino sarebbe intervenuta la stessa Maria De Filippi che conosce bene virtù e vizi di entrambi. Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le indiscrezioni che vorrebbero una riappacificazione proprio grazie ad alcuni amici. Secondo l’esperto di gossip Alberto Dandolo, tuttavia, la verità è un’altra. Non c’è nessuna crisi, la showgirl e il conduttore non si sono mai lasciati.

Secondo questa ipotesi su Belen Rodriguez e Stefano De Martino qui saremmo in presenza di una “strategia mediatica attuata dalla coppia finalizzata ad alzare le quotazioni di entrambi sul mercato tv e pubblicitario”. Insomma tutto per il dio denaro, più visibilità, più servizi giornalistici, più interazioni social uguale più soldi per i prossimi contratti. Andiamo ora ad analizzare i loro contenuti social.

Belen Rodriguez ha postato un video di cervi che pascolano, chiaro riferimento alle corna. Stefano, invece, scherza col figlio Santiago sulla “papera non galleggia” (leggi articolo sotto, ndr) e poi posta canzoni d’amore. In un video si sente una voce di donna in sottofondo e tutti a ipotizzare chi possa mai essere… Ricordate la storia tra Diletta Leotta e Can Yaman? Quelli non erano mai stati insieme secondo qualcuno, mentre qui Belen e Stefano non si sarebbero mai lasciati… mah, chi ci capisce qualcosa è bravo. O è un Dandolo.

