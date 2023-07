Oltre al riavvicinamento per amore dei figli da parte di Ilary Blasi e Francesco Totti, a tenere banco nel mondo del gossip in queste settimane è anche la crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Ormai è chiaro che qualcosa non vada più come prima nel rapporto tra i due. La showgirl e il conduttore si sono lasciati e ripresi diverse volte nel corso degli anni. L’ultimo ritorno di fiamma sembrava quello definitivo, un po’ alla Ben Affleck e Jennifer Lopez.

Ma a quanto pare non è affatto così. Ora a spiegare come stanno davvero le cose, dopo le dichiarazioni di Roberto Alessi direttore di Novella2000 , ci pensa lui, Fabrizio Corona. Come chi? Sì, lui, proprio lui. L’ex re dei paparazzi. Quello finito in carcere e poi agli arresti domicialiari e poi e poi e poi… Insomma sì, lui, quello che molti ( o qualcuno o chissà, nessuno… ) considera semplicemente un tipo ‘poco raccomandabile’. Ecco sì, lui. Fabrizio Corona ha parlato. Ha parlato del rapporto tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Ecco cosa ha detto.

Fabrizio Corona svela cosa ha fatto Belen Rodriguez

Tanto per ricordarlo a quei tre o quattro gatti che se lo sono dimenticato, Fabrizio Corona è uno dei numerosi ex di Belen Rodriguez. E adesso afferma che Belen e Stefano si sono lasciati addirittura sei mesi fa “Lui si vergognerebbe di lei – sottolinea Today Gossip – lei non lo sopporterebbe più e lo vedrebbe come un “vecchio” che pensa solo al lavoro. La loro relazione per Corona è una “telenovela italiana”, Stefano in vita avrebbe avuto solo “tre donne”, mentre quella ad avere più uomini sarebbe stata Belen”.

Fabrizio Corona racconta che “è stata lei (Belen, ndr) a lasciare Stefano (De MArtino) , in una maniera alla Belen… perché lei è una donna vera, pura e profonda e questo purtroppo, mi dispiace tanto per lei, non è uno dei migliori periodi della sua vita, non per il lavoro, ma per l’essere e il rappresentare quel qualcosa che per chi non l’ha vissuto è difficile da capire, specialmente se non sei una donna forte, ma fragile”.

Poi arriva l’accusa, pesantissima: “Stefano ha tradito Belen più volte durante l’ultimo anno di relazione e lei lo ha scoperto. Come? Nel modo più semplice dell’era social: l’iPad del figlio collegato all’ICloud del cellulare del marito. Tante le chat scoperte, molti i possibili tradimenti certi… altro che Marcuzzi. L’ultima vacanza in barca era una vacanza per i figli, la storia era già finita e quindi non ha significato la foto postata e poi rimossa, lui che si presenta vicino alla Marcuzzi il giorno dei palinsesti senza fede al dito […] La storia era già finita 6 mesi fa“.

