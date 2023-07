Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni, la verità dietro le tende. O dietro il detto, non detto, forse sì, forse no. Da settimane non si fa che parlare della crisi tra la showgirl di Buenos Aires naturalizzata italiana e il ballerino ex Amici oggi affermato presentatore Stefano De Martino. E negli ultimi giorni di questo assolato fine luglio sono arrivate indiscrezioni interessanti o, per dirla in gergo, bombe gossip tutte da decifrare, o da far brillare, a seconda dei casi.

Secondo le ultimissime c’è una sola verità, non quelle raccontate fino ad ora. Prima di tutto c’è da capire, semmai sarà possibile entrare nelle pieghe del loro rapporto, quanto stanno in crisi Stefano e Belen. Tutto è nato da uno scatto diffuso sul web che ritrae la conduttrice e modella in compagnia dell’imprenditore Elio Lorenzoni alla festa di compleanno di Ignazio Moser. E poi ci sono le frasi, che Belen ha tratto dal brano di una canzone del rapper El Chojin dal titolo “Ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites”.

Il testo della canzone pubblicata da Belen e la verità sul rapporto con Elio

Alcuni passaggi del brano tradotto vanno a confermare l’ipotesi della crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino: “Non significa che mi sento uno schifo” o “Nascondo le mie paure per apparire forte. Ma non più, è il momento di essere coerenti”. Poi ancora “Mentire per evitare di ferire le persone che ami. Fingere quando sai perfettamente che ti stanno mentendo”. Insomma se a tutto ciò aggiungiamo la scomparsa della foto di coppia dal profilo di lei e quella della fede al dito di lui, beh ‘se non è zuppa è pan bagnato’ recita un vecchio adagio popolare…

Proprio quando niente e nessuno sembra in grado di placare ormai le voci sulla crisi tra Belen e Stefano e l’ingresso in scena del presunto nuovo compagno Elio Lorenzoni, ecco che l’esperto di gossip Roberto Alessi fa piazza pulita. Secondo il direttore di Novella2000 niente di quello che vi hanno raccontato fino ad ora è vero: “Mi dicono che non c’è proprio storia…”.

Per Alessi l’imprenditore Elio Lorenzoni non ha una relazione d’amore con Belen Rodriguez, ma è soltanto un amico: “È un amico che Belen vede da dieci anni sempre in compagnia di altre persone”. Da quanto visto su “Chi”, però, e cioè le foto in cui Elio e Belen si abbracciano e si baciano sembrerebbe vera l’ipotesi della nuova storia, insomma altro che amicizia… Tuttavia gli informatori del direttore di Novella2000 sono stati netti: “Non contano: Belen è così, fisica, affettuosa, lui ricambia, nulla di più“. E poi Alessi chiude il discorso così: “Lei è bellissima e sensuale, e lui regge il confronto, è facile pensare ci sia qualcosa, ma chi vuol loro bene assicura che al momento Belen è casta come un giglio”. Infine sui presunti tradimenti di Stefano De Martino: “Lui è amato e chi gli sta intorno mai si sognerebbe di stanarlo”.

