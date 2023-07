Belen Rodriguez, adesso parla lei. La showgirl e conduttrice argentina ha deciso di rompere il silenzio in merito al momento di crisi che sta vivendo con Stefano De Martino, marito e padre del figlio Santiago. Per la coppia andare incontro a un momento di crisi non sembra essere una novità. I due convolano a nozze del settembre del 2013 per poi vivere il primo allontanamento nel 2015. Non per questo i due non hanno poi deciso di riprovarci. Ed ecco arrivare il 2019 con una tregua che poi a distanza di poco più di un anno finisce. Nel 2021 Belen Rodriguez darà alla luce insieme ad Antonino Spinalbese la piccola Luna Marì per poi tornare tra le braccia del marito nel 2022.

Belen Rodriguez rompe il silenzio sulla rottura con Stefano De Martino. Si tratta solo di pettegolezzi oppure è tutto vero? I fan non riescono ancora a comprendere come stanno realmente le cose. Tanti gli indizi raccolti negli ultimi mesi che lascerebbero ipotizzare una nuova crisi: dalla foto di coppia scomparsa dal profilo di lei, alla fede al dito di Stefano che come per magia non appare più. E poi la paparazzata che ha sollevato il vero e proprio polverone.

Belen Rodriguez rompe il silenzio sulla rottura con Stefano De Martino: la risposta arriva sotto gli occhi di tutti

Ovviamente stiamo parlando dello scatto, nel corso della festa di compleanno di Ignazio Moser, in cui si vede la mamma di Santiago e di Luna Marì insieme a un uomo che non è Stefano: trattasi dell’imprenditore Elio Lorenzoni. Inutile dire che dopo lo scatto diffuso sul web, è stato difficile quietare il mondo del gossip. Ma come stanno realmente le cose? Nelle ultime ore è stata Belen a rompere il silezio, pubblicando una storia su Instagram.

Forse per fare comprendere a tutti il proprio stato d’animo, la modella ha infatti pubblicato tra le stories un brano preciso, quello del rapper El Chojin dal titolo “Ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites”. Alcuni passaggi del brano tradotto andrebbero ad attirare l’attenzione, ad esempio: “Non significa che mi sento uno schifo”, “Nascondo le mie paure per apparire forte. Ma non più, è il momento di essere coerenti” e ancora “Mentire per evitare di ferire le persone che ami. Fingere quando sai perfettamente che ti stanno mentendo”.

“Forse la chiave per essere veramente liberi è: Quando puoi ridere e piangere quando serve. Sii onesto con te stesso. Concentrati su ciò che è importante e dimentica il rumore”, un’altra frase che potrebbe essere molto loquace per il momento. Insomma, forse Belen non poteva fare scelta più appropriata di questa: affidare alla musica la spiegazione del proprio stato d’animo attuale.