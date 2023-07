In questi giorni la vicenda di Belen Rodriguez e Stefano De Martino è ormai finita sulla bocca di tutti e poco fa Cecilia Rodriguez ha scritto un post, che sembra proprio essere indirizzato all’ex coppia. La sorella maggiore ha già voltato pagina, infatti dopo aver rotto con il conduttore si è lanciata tra le braccia dell’imprenditore Elio Lorenzoni, che tra l’altro è già stato presentato in famiglia dato che ha preso parte al compleanno di Ignazio Moser.

Dopo l’addio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, Cecilia Rodriguez non aveva ancora aperto bocca sulla questione. E non lo ha fatto nemmeno stavolta in maniera esplicita, anche se il riferimento appare essere chiarissimo. E si tratta inevitabilmente di una presa di posizione in favore della showgirl argentina e di una sorta di bordata nei confronti del presentatore. Ma andiamo a vedere precisamente di cosa si è trattato.

Leggi anche: “Tradito da tutti”. Stefano De Martino, verità choc dietro l’addio da Belen Rodriguez





Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ora parla Cecilia Rodriguez

A quanto pare la decisione di Belen Rodriguez di ufficializzare già la relazione col nuovo partner non sarebbe stata accolta favorevolmente da Stefano De Martino. Lui si sarebbe sentito tradito dalla famiglia di lei e presumibilmente anche dalla stessa Cecilia Rodriguez. E ora quest’ultima ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale un post in lingua spagnola. Una volta tradotto in italiano, si è subito immaginato che fosse rivolto alla coppia scoppiata da poco.

Ecco cosa ha scritto Cecilia: “Te creció el corazón cuando perdonaste a quien nunca te pidió perdón”, ovvero: “Il tuo cuore è cresciuto quando hai perdonato qualcuno che non ti ha mai chiesto perdono“. Ed è sembrato un riferimento alla storia appena naufragata tra la sorella Belen e Stefano. Ma leggendo i commenti dei follower, in tanti hanno però difeso il conduttore Rai e hanno voluto attaccare la presentatrice, che ha lasciato da poco Mediaset.

Questa la reazione di una parte dei seguaci di Cecilia Rodriguez: “Lui che ha perdonato una figlia con un altro non conta? Ridicoli”, “Nessuno le ha chiesto di perdonare”, “Tua sorella è indifendibile, il gossip è quello che conta”, “Poveretto quel ragazzo”, “Ma vergognatevi”.