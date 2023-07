Non sarebbe finita tra baci e abbraccia la storia tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, nessuna decisione condivisa piuttosto animi molto ma molto agitati. Non devono aver fatto piacere, del resto, le foto della showgirl comparse sulla copertina di Chi mentre bacia il presunto nuovo fidanzato Elio, imprenditore bergamasco sulla 40ina. La bomba era scoppiata quando Belen Rodriguez è stata vista in compagnia del 40enne al compleanno del cognato Ignazio Moser.

Ma sono le foto pubblicate ieri da Chi a confermare la loro relazione. Nell’articolo pubblicato da Chi sono state pubblicate le foto abbastanza eloquenti, in cui Belen ed Elio sono stati immortalati in atteggiamenti intimi. Sulle ragioni dell’addio tra la coppia il mistero resta, anche se uno spiraglio di verità sembra vedersi. A fare luce è l’atteggiamento della sorella di Stefano.





Stefano De Martino furioso con Belen Rodriguez dopo l’addio

Adelaide De Martino, persona riservata e che si tiene alla larga dal gossip, non segue più la Rodriguez sui social: ha rimosso alcune foto da Instagram in cui compariva con la modella argentina. Il motivo? Belen l’avrebbe fatta davvero grossa. Una fonte con cui è entrata in contatto Deianira Marzano parla di un De Martino “nero” che si è “sentito tradito” non solo da Belen ma anche dalla famiglia di lei.

Intanto Stefano De Martino è stato avvistato a Parigi con il figlio Santiago. De Martino nelle scorse ore ha postato alcune stories che lo mostrano lontano da Milano e dalla situazione delicata che sta vivendo con la showgirl argentina. Le foto sui social ce lo fanno vedere in aereo e, poco dopo, mentre tiene in mano quelli che sembrano essere due biglietti per Disneyland Paris.

Che tornare un po’ bambino possa aiutarlo a distrarsi e a ritrovare un po’ di sana leggerezza E Belen? Sempre le indiscrezioni dicono che Belen Rodriguez si sia ora rifugiata in un hotel di lusso di Milano per sfuggire ai flash di chi spera di portare a casa una foto con il presunto nuovo amore.