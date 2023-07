Belen Rodriguez ha ufficialmente lasciato Mediaset e il suo futuro era dato come incerto, visto che non si era saputo molto su ciò che farà nei prossimi mesi. Almeno fino a poche ore fa, quando sono uscite delle indiscrezioni parecchio interessanti sugli impegni professionali della showgirl sudamericana. Non è stato fatto esplicitamente il suo nome, ma si è trattato di una sorta di indovinello e tutti sono concordi nel dire che si stesse parlando proprio di lei.

Il sito Biccy ha ricordato anche le parole usate da Belen Rodriguez nell’annunciare il suo addio a Mediaset. Prima di parlarvi del suo futuro, ecco cosa ha detto un po’ di tempo fa: “Devo ringraziare tanto Mediaset per tutte le belle esperienze lavorative che abbiamo affrontato. In questi anni ho imparato moltissimo. E poi ringrazio il Presidente per la fiducia e per avermi confermata per anni. Grazie anche per le belle parole che ha speso per me. Un grazie speciale va anche a Maria De Filippi“.

Belen Rodriguez, dopo Mediaset ecco quale sarà il suo futuro

Lei comunque aveva specificato che il suo non è stato proprio un addio definitivo, ma un arrivederci, quindi non ha chiuso le porte per sempre all’emittente di Pier Silvio Berlusconi. Belen Rodriguez, archiviata però la pratica Mediaset, è pronta a tuffarsi nel futuro. In questi giorni è alle prese anche con le polemiche sul privato, dopo la rottura con Stefano De Martino e il nuovo fidanzamento con Elio Lorenzoni, ma in queste ore si sta parlando di lei solo per questioni di lavoro.

A svelare tutto su Belen è stato il giornalista Alberto Dandolo di Dagospia, che senza citarla direttamente, ha scritto: “È una showgirl notissima. Ha lasciato ben 2 programmi di successo a Mediaset e già si parla di un progetto cucito su misura per lei dal gruppo Discovery“. Le due trasmissioni sono Le Iene e Tu sì que vales, quindi l’identikit sembra essere molto chiaro. Quindi, potrebbe raggiungere Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, che hanno lasciato la Rai per approdare a Discovery e in particolare sul canale Nove.

Ovviamente siamo ancora nel campo delle voci, nulla è sicuro, ma indubbiamente Belen non dovremmo vederla senza lavoro in televisione. Certamente riceverà diverse proposte allettanti e poi sarà lei a scegliere quella più vantaggiosa.