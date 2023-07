Stefano De Martino e Belen Rodriguez, novità sull’addio più discusso della televisione. Nella serata di sabato 22 luglio la modella aveva rotto il silenzio postando sui social la copertina del brano Ríe cuando puedas, Ilora cuando lo necesites. Alcuni passaggi del brano tradotto andrebbero ad attirare l’attenzione, ad esempio: “Non significa che mi sento uno schifo”, “Nascondo le mie paure per apparire forte. Ma non più, è il momento di essere coerenti” e ancora “Mentire per evitare di ferire le persone che ami. Fingere quando sai perfettamente che ti stanno mentendo”.

“Forse la chiave per essere veramente liberi è: Quando puoi ridere e piangere quando serve. Sii onesto con te stesso. Concentrati su ciò che è importante e dimentica il rumore”, un’altra frase che potrebbe essere molto loquace per il momento. Insomma, forse Belen non poteva fare scelta più appropriata di questa: affidare alla musica la spiegazione del proprio stato d’animo attuale.





Stefano De Martino, prime parole dopo l’addio a Belen Rodriguez

Ora è Stefano De Martino a parlare. Nella giornata di martedì 25 luglio, ha postato una storia su Instagram dove ha ripubblicato un estratto del video della pagina Musicdiscoveryhour, dove si mostra Justin Timberlake mentre canta A song for you di Leon Russel, brano del 1970. La canzone presenta diversi passaggi significativi.

“Ora che siamo soli e canto questa canzone per te” è una frase che tende a ripetersi. Ricordati, poi che: “Nessuna è più importante per me”. Il testo diventa poi ancora più ricco di sentimento: “Sei l’amore della mia vita, sei mia amica” per concludere, è il passaggio che meglio racchiude il significato dell’intero brano e che forse dice la verità: a rompere è stata lei.

Per la coppia andare incontro a un momento di crisi non sembra essere una novità. I due convolano a nozze del settembre del 2013 per poi vivere il primo allontanamento nel 2015. Non per questo i due non hanno poi deciso di riprovarci. Ed ecco arrivare il 2019 con una tregua che poi a distanza di poco più di un anno finisce. Nel 2021 Belen Rodriguez darà alla luce insieme ad Antonino Spinalbese la piccola Luna Marì per poi tornare tra le braccia del marito nel 2022.