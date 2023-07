Antonella Fiordelisi sta con un altro? In tanti pensano ancora sia innamorata di Edoardo Donnamaria, poi però c’è Fabrizio Corona che pensa il contrario. C’è da dirlo poi, l’ex re dei paparazzi e la gieffina sono vecchi amici e non solo. Solo qualche giorno fa l’ex schermitrice campana è stata avvistata niente popodimeno che con il figlio di Corona, Carlos. Tanto che alcune testate satinate li hanno dato pure per fidanzati, ma evidentemente non è così.

Solo qualche giorno fa a riguardo Fabrizio aveva raccontato su Antonella ed Edoardo: “La Fiordelisi e Donnamaria sono venuti a convivere in un appartamento milanese. Adesso abitano in Corso Como insieme. Però ho degli scoop, i rapporti con la famiglia sarebbero freddi perché lei non ha gradito alcune cose sui social, come le esternazioni in cui i genitori hanno parlato di bullismo nel reality. Antonella sarebbe arrabbiata con sua madre”.





Antonella Fiordelisi sta con un altro

E ancora: “Lavoro a gonfie vele, molte offerte per Edoardo e Antonella, che sono gli unici due usciti dal GF Vip che potranno avere un futuro in questo ambiente. Per gli altri nulla perché sono il niente. Inoltre io credevo che lei fosse ingrassata e invece sta benissimo, devo dire che è proprio in grande forma“. Poi però ecco che Fabrizio Corona cambia registro con Antonella Fiordelisi e la spara grossa.

Condivide gli screen di un profilo Instagram censurato e dice: “Io ve l’avevo già anticipato. E come sempre arrivo ovunque. Eh sì… questo è il profilo del nuovo fidanzato della ragazza che si crede showgirl“. A questo punto la palla è passata nelle mani di Antonella Fiordelisi che risponde a Fabrizio Corona e dice: “Qualcuno mi ha avvistata con il nuovo fidanzato”.

Poi dice: “Oddio, adesso ve lo faccio conoscere, eccolo qui. Io non ce la faccio proprio più. Mi dispiace solo per aver rovinato il lavoro ai paparazzi appostati sotto casa mia da giorni“. A questo punto l’ex gieffina che fa? Inquadra il suo amico proprio per smentire l’indiscrezione ma non fa altro che alimentare questa storia che invece si sarebbe sgonfiata da sola. Ma si sa, in questi casi fa comodo a tutti.

