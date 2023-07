Edoardo Tavassi è stato uno dei protagonisti del GF Vip 7. È diventato popolare grazie alla sorella Guendalina, ex gieffina e in passato opinionista di Barbara D’Urso. I due hanno partecipato il coppia con la sorella all‘Isola dei Famosi 2022 ed è stato concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Anche se è entrato in gioco quando il reality era già iniziato da un mese, è riuscito a farsi apprezzare dai telespettatori.

Edoardo Tavassi è infatti arrivato in finale ma è stato battuto da Oriana Marzoli, arrivata seconda dopo la vincitrice Nikita Pelizon. Rispetto a tanti anni fa, ora l’ex gieffino può contare su guadagni legati al mondo dello spettacolo, ma la sua professione, come ha sottolineato più volte, è quella di video maker.

Edoardo Tavassi, polemica per la pubblicazione della lista dei desideri di Amazon

“Cercherò di essere chiaro così vi spiego che lavoro fa Edoardo. Io ho una piccola società, insieme a Lucia, che si occupa di creare contenuti in ambito medico. Quindi cardiologo, dentista, osteopata… Ma in particolare, diciamo che siamo focalizzati sulla chirurgia plastica ed estetica. Collaboriamo anche con delle cliniche. Io nello specifico che faccio? Essendo video maker riprendo interventi di chirurgia plastica, il chirurgo che spiega un intervento… Finalmente svelato l’arcano mistero del mio lavoro”, aveva spiegato Edoardo Tavassi.

In queste ore Edoardo Tavassi è finito al centro della polemica. Il motivo è presto detto. Secondo quanto riporta Novella 2000, citando diversi utenti social, l’ex gieffino avrebbe pubblicato sulla piattaforma Twitch la sua lista dei desideri di Amazon per un motivo ben preciso: quello di farsi regalare quegli oggetti dai suoi fan. Tante le critiche arrivate all’indirizzo di Edoardo Tavassi, ma su Twitter molti altri utenti hanno spiegato il vero motivo della pubblicazione della wishlist di Amazon sul suo canale Twitch.

Prima di scrivere un "articolo" non è più costume INFORMARSI?

È una partnership wishlist essendo Twitch di proprietà di Amazon, la stragrande maggioranza gli streamer AFFILIATI ne ha una e Tavassi non l'ha MAI sponsorizzata.

Ma GRAZIE per il contributo all'hating su di lui. 👏🏻🤡 — 🔮 Ghost's Shadow ✴️ (@GhostShadowBrnr) July 18, 2023

“Prima di scrivere un “articolo” non è più costume INFORMARSI? È una partnership wishlist essendo Twitch di proprietà di Amazon, la stragrande maggioranza gli streamer AFFILIATI ne ha una e Tavassi non l’ha MAI sponsorizzata”, “A me fa ridere il fatto che vi siete attaccati all’ Amazon whishlist di Tavassi, cosa che tutti gli streammer partner Twitch devono avere”. Insomma, nessuna richiesta da parte di Edoardo Tavassi, la pubblicazione della lista dei desideri la fanno tutti gli streammer di Twitch perché la piattaforma è di proprietà di Amazon.