“Il figlio parla di Belen…”. Stefano De Martino, scoppia il caso sul video con Santiago

Stefano De Martino scherza col figlio Santiago, ma i fan notano il ‘triste’ dettaglio. Sono giorni non belli per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La coppia sembra scoppiata. Ancora una volta. Dopo il matrimonio nell’abbazia di Santo Spirito nel settembre 2013 i due ci hanno riprovato in diverse occasioni e questa sembrava proprio quella buona. Entrambi più maturi, con alle spalle carriere avviate e con un figlio col quale ricomporre il delicato quadro famigliare.

Ma qualcosa, forse più di qualcosa, è andato storto. Prima le voci, i dubbi, le indiscrezioni sulla crisi, poi via via sempre più dettagli, tutti nella stessa direzione: i due non stanno più insieme. Dettagli come la fede tolta dal dito di Stefano e le spifferate di Fabrizio Corona sui presunti tradimenti del ballerino ex Amici. Poi Belen che ‘scherza’ sulle corna accarezzandosi la testa o postando video di cervi (contenta lei… ndr). Nel frattempo De Martino vola a New York con Santiago e posta un video che sta facendo discutere.

Stefano De Martino scherza con Santiago: la gag in napoletano

Con una gag davvero da sganasciarsi Stefano De Martino ha voluto condividere alcuni momenti di gioia e divertimento col il figlio Santiago che oggi ha 10 anni. Sono giornate all’insegna del relax nella Grande Mela, tra visite al Museum of Modern Art e spettacoli teatrali da cui magari trarre qualche idea da riproporre al pubblico italiano in uno dei suoi show.

Padre e figlio stanno bene e si divertono. Nel video (CLICCA QUI PER VEDERLO) Stefano De Martino riprende prima una papera che galleggia in una vasca piena d’acqua e sapone dicendo in dialetto napoletano “Uagliooo’ , l’acqua è poca…”. Poi spunta fuori Santiago che completa il tipico detto popolare partenopeo “e a papera nun galleggia…”. I due scoppiano a ridere in un momento che rivela grande affiatamento e complicità. D’altra parte il conduttore è di Torre Annunziata e è molto orgoglioso delle sua terra e delle sue origini.

Ma subito c’è chi ha notato, soprattutto i fan di Napoli, che il significato della frase non è poi tanto allegro. L’acqua è poca sta infatti ad indicare una situazione in cui manca qualcosa di essenziale. E infatti la papera non galleggia come suo solito. Potrebbe essere un riferimento alla crisi, ormai conclamata, tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez? Chi può dirlo. Certo entrambi, almeno sui social, mostrano di avere uno stato d’animo, come dire? sereno… o forse sarebbe più corretto usare il termine rassegnato? Chissà…

