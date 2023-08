Belen Rodriguez, la madre Veronica torna a parlare della figlia. Un periodo delicato per i genitori di Santiago che si trovano a vivere nuovamente una crisi. Tante le indiscrezioni a riguardo, tra cui quella che vedrebbe la crisi solo ipotetica e tirata in ballo per questioni di visibilità. Ma dalle parole di Veronica Cozzani un fondo di verità sembra comunque esistere nell’intera questione sentimentale. Dopo aver provato a chiarire l’ultimo post del gruppo dei cervi, e le conseguenziali ipotesi su un tradimento di Stefano De Martino, la mamma di Belen torna a parlare per amore della figlia.

Veronica Cozzani torna a parlare della figlia. Belen Rodriguez e Stefano De Martino in crisi, ma sarà tutto vero? I fan non riescono più a distinguere i rumor dalle notizie che potrebbero rivelare qualcosa di più chiaro e veritiero in merito al periodo che la coppia continua a vivere. Ma le vicende toccano da vicino anche altre questioni di ben altra entità.

Veronica Cozzani torna a parlare della figlia, ma la reazione dei fan non è delle migliori

Stando alle ultime indiscrezioni rese note sul sito Dagospia, Stefano De Martino dovrebbe ben guardarsi dal clamore mediatico che la vita sentimentale del conduttore sta attirando, e questo per amore della propria professionalità che lo vedrà impegnato in Rai. Questa la notizia completa, per chi se la fosse persa: “Quasi tutti i conduttori nazional-popolari hanno condotto una vita privata e sentimentale morigerata o sono stati bravi a nascondere le loro scappatelle”.

E ancora: “Tutto il contrario di ciò che fa Stefano De Martino: la sua storia di disamore e tradimenti tiene banco anche questa estate e si dice che ai piani alti della Rai questi comportamenti stiano iniziando a far storcere il naso“. Ma adesso a parlare è ancora una volta Veronica Cozzani che in merito alla figlia, anzi alle figlie, rivela a corredo della foto che ritrae le splendide argentine: “Noi donne in famiglia siamo delle guerriere“. Quale sarà stata la reazione dei fan?

“Cara signora le guerriere sono ben altre donne ,quelle che mandano avanti la famiglia, quelle che si alzano tutte le mattina guadagnarsi un pezzo di pane, sicuramente voi non siete guerriere”. Insomma, il post della Cozzani non sembra aver sortito l’effetto sperato tra i follower. E adesso non rimane fare altro che attendere che i diretti interessati decidano di pronunciarsi o meno a riguardo.