Belen Rodriguez e Stefano De Martino, fuori un’altra verità sulla crisi. Tante le indiscrezioni che continuano a susseguirsi nel corso delle ultime settimane: i fan continuano ad avere le idee decisamente confuse in merito alla situazione. Brani musicali, messaggi non del tutto espliciti che comunque continuano ad arrivare sotto gli occhi di tutti e non ultimo il video con i cervi e il like di Emma Marrone. Insomma, nel bel mezzo del caos, spunta un’altra ipotesi che potrebbe ribaltare del tutto la situazione.

Un’altra verità sulla crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Cosa si nasconde dietro il clamore delle ultime settimane circa la situazione sentimentale tra i due? I fan non possono che seguire dettagliatamente tutti gli aspetti di una questione irrisolta, provando a capire cosa sta succedendo realmente tra i genitori di Santiago. Poi nelle ultime ore, a fare capolino tra le pagine di Oggi, l’indiscrezione dell’esperto di gossip e tv Alberto Dandolo.

Un’altra verità sulla crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino: “Una strategia…”

Stando alle parole dell’esperto, tra Belen e Stefano non esisterebbe alcun allontanamento; piuttosto potrebbe trattarsi di una “strategia mediatica attuata dalla coppia finalizzata ad alzare le quotazioni di entrambi sul mercato tv e pubblicitario”, spiffera la firma di Dagospia sul noto magazine Oggi. Ma come specificato in principio, si tratta solo di un’ipotesi che non sarebbe andata incontro ad alcuna conferma da parte dei diretti interessati.

Piuttosto la questione continua a procedere e a ‘leggersi’ tra le righe in merito agli indizi che i due disseminano sui rispettivi profili social. Non ultimo il like sospetto che Stefano De Martino avrebbe lasciato sotto il post di Whoopse che così riportava: “Stare in una relazione infelice fa male alla salute, meglio essere single: lo dice la scienza”.

E questo senza dimenticare l’assenza della fede al dito di Stefano, così come il già citato video di Belen in cui si liscia i capelli alludendo secondo qualcuno alle corna che le avrebbe messo in testa Stefano De Martino, o ancora il post su Instagram dove appare un gruppo di cervi, con le loro possenti corna, che pascolano nel verde che sembra non essere per nulla sfuggito all’approvazione di Emma Marrone. Il mistero della love story si infittisce.