“Guardate, Stefano l’ha tradita davvero”. Belen torna in pubblico ed è subito choc generale: così fa capire tutto (FOTO)

Diciamolo chiaro, si campa – e bene pure – senza sapere cosa fa o non fa Belen Rodriguez ogni cinque minuti. Però, se lei è una delle donne più affascinanti e chiacchierate degli ultimi decenni della televisione. E se ha quasi 11 milioni di follower su Instagram. E se il suo (ormai) ex risponde al nome di Stefano De Martino, altro personaggio ‘esplosivo’ che da Amici in poi è diventato uno dei migliori talenti del mondo dello spettacolo nostrano allora la situazione cambia.

Ecco perché vi raccontiamo quanto avvenuto nelle ultime ore di questo mercoledì 9 agosto. Tutti gli occhi, di follower e non, sono puntati su Belen e Stefano. Nelle ultime settimane si è consumato lo strappo. Ora capita che il ballerino e conduttore si ritrovi in un video in cui spunta una voce di donna “Dimmi amore“. E subito sotto al post i fan commentano di tutto: “Chissa di chi è quella voce che dice amore” scrive ad esempio uno. Nelle stesse ore Belen Rodriguez pubblica un video in cui si accarezza la testa…

Leggi anche: “Amore…”. Stefano De Martino pubblica un filmato sui social e tutti notano lo stesso dettaglio: “Lei chi è?!”





Il gesto di Belen Rodriguez e la fine della storia con De Martino

Si accarezza la testa e se la ride di gusto, per la precisione. Ora, nessuno dei due, né Belen Rodriguez né tantomeno Stefano De Martino ha mai detto esplicitamente che la loro storia è finita. E così gossippari e curiosi, fan annoiati e gente che si rilassa al mare o in montagna dà una spulciata a quelle simpatiche finestrelle sugli affari degli altri che sono i social e fanno uno più uno uguale cinque, per dire. Cosa fa Belen con la sua delicata manina? Se la passa sulla testa, si liscia i capelli, si accarezza. Poi fa partire una grassa risata. Ma che significa tutto ciò?

Sulla loro situazione sentimentale è difficile avere notizie certe. Ma su Belen si è vociferato che abbia frequentato un certo Elio, altri dicono che sono solo amici. Su Stefano invece è intervenuto perfino lui, l’immarcescibile, l’ineluttabile, l’indimenticabile Fabrizio Corona (ex di Belen) che ha spifferato ai quattro venti che il ballerino ci sarebbe ricascato: cioè avrebbe tradito la sua amata moglie. Poi è intervenuta anche lei, l’incommensurabile, la talent scout più prolifica della storia della tv, Queen Mary Maria De Filippi che conosce bene entrambi. E quindi tutti a dire che sicuramente adesso i due faranno pace. Sarà…

Ora perché in tanti parlano del gesto di Belen? Lei si trova in vacanza con la figlia Luna Marì e il fatto di accarezzarsi in quel modo ha fatto pensare a qualcuno che si riferisca in modo ironico proprio alle corna che le avrebbe messo Stefano. Sarà davvero così? Possibile che Belen abbia già dimenticato il suo (ormai vecchio) amore? E se la rida di gusto? Ah, a saperlo…

“Allora, diciamo la verità”. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, parlano gli amici