Stefano De Martino, tutti sentono quella voce nel suo ultimo video postato sui social. “Fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me. E tu prendevi la mia mano. Mentre io aspettavo…”, si sente cantare nel filmato pubblicato dell’ex ballerino di Amici. Parole che sembrano essere indirizzate a qualcuno. Ma a chi? Chiaramente in tanti rispondo con “Belen Rodriguez” a questa domanda, ma è davvero così? E mentre Rino Gaetano riempie il vuoto assordante di questo silenzio mediatico di questi giorni, all’improvviso si sente una voce.

>> “Allora, diciamo la verità”. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, parlano gli amici

“Dimmi amore”, si sente chiaramente. E in un istante sotto al post i fan commentano di tutto. In molti si chiedono di chi fosse quella voce: “Chissa di chi è quella voce che dice amore” scrive ad esempio uno. Ma non è finita, perché poco dopo si inizia anche a sospettare del luogo. Come molti Sannio, Stefano De Martino in questi giorni è in ferie nella sua amata Campania.





Stefano De Martino, tutti sentono quella voce nel video

E qualcuno azzarda che questi siano dei presi lontano dal gossip, di relax, ma con la nuova presunta fiamma. “Ischia sicuro l’isola dell’amor”, scrive quindi un altro utente, facendo intendere che Stefano De Martino non può stare da solo. Molti altri invece supportano la scelta della separazione e vi vanno pesanti con la soubrette argentina: “Hai proprio fatto bene a lasciare a quella …..ti vedo anche più tranquillo e felice”.

Sulla fine della relazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino si è detto di tutto. Quello che però l’ha lanciata più grossa di tutte, è stato senza dubbio Fabrizio Corona che, nelle scorse ore, ha rivelato persino chi sarebbe la nuova compagna di Stefano De Martino. Corona su Telegram ha quindi detto: “Stefano De Martino ha già una nuova fiamma”.

Poi dice: “Lui è stato beccato da alcuni miei amici in Sardegna. Lei è una ragazza nota e fa anche l’influencer. Ecco il nuovo flirt. Lei si chiama Beatrice Vendramin, attrice, influencer e modella, testimonial di brand importantissimi ed ex fidanzata di un personaggio famoso”. Sarà stata lei a chiedere a Stefano De Martino: “Dimmi amore”? Attendiamo conferme.

Leggi anche: “È stato chiamato”. Stefano De Martino, la telefonata che è arrivata. E ora dovrà parlare