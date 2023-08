Stefano De Martino e Belen Rodriguez: ecco cosa è successo davvero. Si fa finalmente un po’ di chiarezza sulla contorta vicenda di Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Sembra appurato, anche se di confermato c’è davvero poco o niente, che i due si sarebbero lasciati. Ma cosa è successo? Sono vere tutte le illazioni mosse ai danni di Stefano De Martino? In realtà, come dicevamo, quelle che erano ipotesi rimangono tali, almeno per ora. Ma c’è qualcuno che parla, oltre a Fabrizio Corona (che con Belen è molto intimo).

Parliamo del direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, che in queste ultime ore ha voluto dire la sua dopo aver parlato con degli amici romani vicini ai due super vip italiani. L’unica cosa certa, come dicevamo, è che la loro storia sia di nuovo terminata. Oltre a questo, il direttore ha anche voluto dire qualcosa riguardo i fatti di Fabrizio Corona. Come sappiamo, l’ex re dei paparazzi ha parlato di tradimenti da parte del ballerino. Nessuno a queste frasi ha detto nulla, nemmeno il diretto interessato.





A questo punto Alessi ha fatto sapere, che proprio Fabrizio Corona e Belen Rodriguez, sono ex amanti e soprattutto odierni amici e si sentono spesso. Alessi allora dice: “La scorsa settimana scrivevo della storia finita tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che si erano lasciati, purtroppo. Ho anche scritto che la storia con Elio Lorenzoni non era storia ma un’amicizia e che Stefano non si era certo perso dietro a un’altra”.

Poi dice: “Tutte voci che mi sono state confermate dagli amici romani di Stefano e di Belen. Ma ecco che Fabrizio Corona ci mette ora il suo pezzo da 90, e riversa sul suo canale Telegram la sua verità. Anzi, quella che Belen (che vede, e lo so per certo) gli avrebbe – dice – raccontato. Avrebbe. Fabrizio Corona va giù pesante anche quando gli fanno delle confidenze. E non si tiene un cecio in bocca come è successo con Belen, almeno stando a quello che racconta e scrive. […].

E ancora Alessi di Novella 2000: “Alla fin della fiera conferma quello che io, più delicatamente, avevo scritto: con Stefano è finita”. Insomma, niente storia con Elio Lorenzoni, per fare un recap veloce e sopratutto nessuna conferma di tradimenti da parte di Stefano De Martino. Aspettiamo ulteriori news.

