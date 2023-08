Belen Rodriguez e Stefano De Martino, fuori l’indiscrezione e non solo. Una storia d’amore che tiene con il fiato sospeso numerosissimi fan: ennesimo allontanamento tra i due coniugi che preserva ancora tanti dettagli misteriosi sulla vicenda. I fan sono sempre più confusi dalle voci di corridoio e il mistero della rottura si infittisce al punto da spingere gli appassionati di gossip ad andare a caccia dello scoop che risolverebbe l’arcano. Eppure stando a quanto si apprende sul settimanale Nuovo Tv, per la coppia la speranza di tornare insieme esiste ancora. Il motivo è presto rivelato.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino torneranno insieme? La coppia sta affrontando un periodo decisamente delicato, e per lo meno è questo che appare sotto gli occhi di tutti. Da un lato gli scoop di Fabrizio Corona che lascerebbero pensare a presunti tradimenti e cambi di rotta, dall’altro voci di corridoio che invece vedrebbero la coppia vicina alla riappacificazione. Ma come stanno realmente le cose?

Leggi anche: “È lei la nuova fiamma”. Stefano De Martino, la fidanzata è la bella ex del cantante





Belen Rodriguez e Stefano De Martino torneranno insieme? Fuori il colpo di scena

“Io amo quest’uomo. L’ho sempre amato e non ho mai smesso a dire la verità. Ho una bella famiglia, lui adora la piccola Luna Marì. Nel momento in cui ci siamo lasciati e mi sono messa con un altro non pensavo di poter tornare insieme. Quando io e lui ci siamo lasciati lo amavo ancora, ero innamorata, ma non volevo più soffrire“, sono state le parole di Belen Rodriguez rilasciate nel corso di un’intervista per F. Parole che avrebbero spinto il settimanale Nuovo Tv ad azzardare la prima previsione sulla coppia più chiacchierata delle ultime settimane.

Stando a quanto si apprende su il settimanale di gossip e tv, i due sarebbero comunque vicini a una riappacificazione. A tal proposito si legge: “Lei vede un altro e lui è in vacanza con il figlio. Tra loro però non è finita, torneranno presto insieme. Maria lavora già per farli ricucire. Lei è una delle poche che può riuscirci. Maria per loro è come una mamma, sa che sono due teste calde che ogni tanto si scontrano e farà di tutto per farli riconciliare“. Ma alle dichiarazioni del settimanale, si aggiunge anche l’indiscrezione sulla coppia lanciata sulle colonne di Vanity Fair.

Momento gossip: avete notato che Belen sparisce quando Stefano si trova a Milano? Questa crisi mi puzza, soprattutto da parte di lei — Fabi (@mocosconcert) August 2, 2023

“Maria De Filippi, che ben conosce De Martino e Rodriguez, vorrebbe fare di tutto per riportare la pace tra i due, facendoli ragionare e tornare sui propri passi. L’estate è ancora lunga e i due ci hanno abituati ai tira e molla: staremo a vedere. Intanto per la serie cercare indizi in ogni post, in una story di De Martino è stato individuato il desiderio del conduttore di voltare pagina e lasciarsi alle spalle il passato e il dolore. Il padre di Santiago ha condiviso su Instagram uno screenshot del brano Delresto Echoes di Beyoncé e Travis, il cui testo malinconico ha fatto insospettire i follower, i quali credono che la story fosse una frecciatina alla (ex) fidanzata Belen“.