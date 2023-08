Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la ‘bomba’ sempre più vicina a esplodere. Da settimane non si fa che parlare della coppia più seguita di sempre, che però sembra essere giunta nuovamente a un capolinea. Alti e bassi continui tra i due che non sembrano volersi placare: ma l’addio sarà reale e definitivo? I fan continuano ad avere molta confusione a riguardo e come se non bastasse le indiscrezioni messe in circolo non fanno che aumentare la fiamma del pettegolezzo. Non ultimo quello rivelato di recente dall’ex re dei paparazzi attraverso il canale Telegram.

Stefano De Martino ha una nuova fidanzata? La notizia non poteva che accendere ulteriormente la fiamma del pettegolezzi. E sarebbero comunque tanti gli indizi che porterebbero, a detta dei fan, a una conferma: l’ennesimo allontanamento di coppia. Da un lato Belen, paparazzata in compagnia dell’imprenditore Elio Lorenzoni, dalla’altro Stefano De Martino con una donna “giovane e famosa”.

Leggi anche: “Flirt con Ginevra”. Stefano De Martino: dopo lo scoop di Corona è uscito il nome, noto tra i vip





Stefano De Martino ha una nuova fidanzata? L’indiscrezione bomba di Fabrizio Corona: svelata l’identità

Nello specifico Fabrizio Corona avrebbe riferito attraverso il proprio account Telegram del nuovo presunto flirt tra Stefano De Martino e una donna misteriosa. “Domani (oggi, ndr) ore 15.00 vai sul canale premium e scopri il nuovo flirt di Stefano De Martino. E’ giovane e famosa”. Quanta verità si nasconderà dietro questa indiscrezione? Sembra che Stefano De Martino stia trascorrendo giorni di relax in compagnia di una super bionda. Svelato anche il nome.

Sembra che ad accompagnare Stefano durante i giorni di relax sia la modella e attrice Beatrice Vendramin, ex fidanzata di Fred De Palma. Autore della soffiata e ‘bomba’ dell’estate 2023 è stato sempre Fabrizio Corona. “Stefano De Martino ha già una nuova fiamma. Lui è stato beccato da alcuni miei amici in Sardegna. Lei è una ragazza nota e fa anche l’influencer. Ecco il nuovo flirt”. Ma fino a prova contraria, i fan non possono che attendere una conferma da parte del diretto interessato, accesi anche dal mistero del like del conduttore a un post preciso.

Infatti nell’attesa di scoprire la verità, semmai i diretti interessati decideranno di rompere il silenzio, i fan hanno azzardato alcune conclusioni, riferite anche alla questione legata al post dell’account Instagram Whoopsee che così recitava: “Stare in una relazione infelice fa male alla salute, meglio essere single: lo dice la scienza”. Il like di Stefano De Martino ha fatto numero e…rumore.