Una vera e propria bomba gossip è stata sganciata da Fabrizio Corona, infatti l’ex re dei paparazzi è certo che Stefano De Martino abbia una nuova fidanzata. E ora si è scoperto anche il nome della ragazza e a rivelarlo è stata un’utente dell’influencer Deianira Marzano. Ma quest’ultima, per evitare forse discussioni, aveva preferito oscurare il cognome della giovane. Ma poco dopo si è saputo chi sia colei che avrebbe fatto perdere la testa al conduttore.

Possiamo subito dire che si tratta di una bellissima ragazza, molto seguita sui social, che è parecchio giovane. Stefano De Martino avrebbe questa nuova fidanzata e il nome è conosciuto anche per un’altra motivazione, essendo molto amica con un personaggio famoso. Quest’ultimo aveva parlato così di lei: “Per me è come una figlia è difficile spiegare quanto le voglio bene. Posso solo dire che è stata, è e sarà sempre parte della mia vita”.

Stefano De Martino e la nuova fidanzata: fuori il nome

Quindi, ecco cosa è stato scritto dalla follower di Deianira, a proposito di Stefano De Martino e la presunta nuova fidanzata, il cui nome è ora sulla bocca di tutti, ma che è stato smentito da questa utente: “Una fake news, scommetto che dirà che si tratta di Ginevra, solo perché nel weekend trascorso in Sardegna si è ritrovato con lei e altre persone ad un pranzo e ad una cena di compleanno (la famosa sera dell’incontro con Cecilia e Ignazio). Quindi, per via di amici in comune, si sono scambiati il segui tutti i presenti. La tipa potrebbe essere quasi sua figlia”.

A dire anche il cognome è stato il sito Tag24, infatti la giovane che potrebbe aver rubato il cuore a Stefano si chiama Ginevra Mavilla e ha 19 anni. Lei è la ‘figlioccia’ di Gianluca Vacchi e vanta anche amicizie con la sorella di Chiara Ferragni, Valentina, e con Veronica Ferraro. Ha una grande passione per il ballo e la moda e frequenta la scuola del Teatro Calcano. Sui social ha un seguito decisamente notevole, infatti ha profili su Instagram e TikTok.

I due si passano quindi 14 anni, avendone Stefano 33. Ginevra Mavilla ha oltre 540mila follower su Instagram e su TikTok è apprezzata da 37.800 utenti. Non resta che aspettare eventuali interventi ufficiali dei due diretti interessati.