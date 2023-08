Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il dettaglio non sfugge ai fan. Una storia costellata da continui alti e bassi che però li avrebbe sempre visti uscire vincenti e uniti: sarà così anche questa volta? I fan non possono che domandarsi questo dopo gli ultimi eventi che avrebbero visto Belen e Stefano ripiombare in una profonda crisi di coppia. Tra indiscrezioni e pettegolezzi, la verità sulla questione posa ancora sul fondo del bicchiere e nelle ultime ore un altro dettaglio non farebbe che confondere ulteriormente le idee.

Il dettaglio dell’anello al dito di Stefano De Martino. Ai fan non sfugge nulla, ancor più in momenti tanto delicati come quello che sembrano attualmente vivere i genitori di Santiago. Belen e Stefano nuovamente in crisi: il gesto di De Martino è un’altra prova. Della fede al dito del conduttore scomparsa si è già parlato nelle scorse settimane ma oggi un altro dettaglio viene alla luce.

Leggi anche: “C’è di mezzo Maria De Filippi”. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la scoperta cambia tutto





Il dettaglio dell’anello al dito di Stefano De Martino: fuori la verità

Sembra che al dito del conduttore sia apparso un altro anello. Ebbene si, Stefano De Martino ha ormai sostituito la fede con quello che apparteneva al nonno. “Hai l’anello del tuo papà?”, chiedono. E Stefano ha specificato che appartiene piuttosto al nonno. Poi a questo si aggiunge anche la questione del post dell’account Instagram Whoopsee che così recitava.

“Stare in una relazione infelice fa male alla salute, meglio essere single: lo dice la scienza”. Davanti a queste parole il gesto di Stefano De Martino è stato inequivocabile. In seguito al post, infatti, il conduttore avrebbe reagito con un like visibile sotto gli occhi di tutti. Insomma, il conduttore approverebbe la scelta di alcuni single disposti a vivere da soli appunto, piuttosto che in una relazione infelice. Ma al di là delle questioni sentimentali, per Stefano nuovi orizzonti sono pronti ad attenderlo.

Per il conduttore abbandonare la luce dei riflettori sembra essere difficile. Oltre alla conduzione del De Martino Show, prossimo alla messa in onda il 14 e il 21 dicembre, e al programma di successo Bar Stella, al papà di Santiago sarebbe destinata la guida di un altro timone. Stiamo parlando dell’entusiasmante avventura per la nuova stagione de Il Collegio.