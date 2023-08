Crisi Belen Rodriguez e Stefano De Martino, c’è Maria De Filippi. Come molti sanno la signora della tv è molto vicina alla showgirl nata a Buenos Aires e al conduttore campano. Queen Mary è stata determinante per il successo delle loro carriere e nel corso degli anni si è creato un rapporto che va al di là dei freddi dati dell’Auditel. Soprattutto con il ballerino ex Amici la conduttrice non ha mai nascosto la loro amicizia e adesso pare che tocchi proprio a lei intervenire…

Molti fan lo temevano e alla fine quello che si è scoperto unendo le tessere del mosaico conferma in pieno la crisi (profonda? insanabile?) tra la conturbante argentina naturalizzata italiana e il buon Stefano De Martino. Buono a conquistare il pubblico nei panni di conduttore dopo aver dismesso quelli del ballerino. Ma buono pure, secondo quanto rivelato da Fabrizio Corona, a mettere a repentaglio ancora una volta il suo rapporto con Belen per scelte non proprio azzeccate. E allora, è arrivato il momento per Maria De Filippi di scendere in campo.

Il settimanale Nuovo fa sapere che Maria De Filippi sarebbe intervenuta per provare a far ragionare Belen Rodriguez e Stefano De Martino che, lo ricordiamo, insieme hanno un figlio di 10 anni di nome Santiago: “Maria per loro è come una mamma, sa che sono due teste calde che ogni tanto si scontrano e farà di tutto per farli riconciliare”.

Una ipotesi ben più che plausibile. Basta leggere cosa ha detto Maria De Filippi sui suoi ‘pupilli’ Belen e Stefano nel 2020: “Chiamai Stefano in camerino e gli chiesi: ‘Cosa stai combinando?’. E lui confessò. Non voleva però dirlo a Emma (Marrone, ndr), con la quale era fidanzato. Litigavano, lui la accusava di cose che lei non aveva fatto. Non sapevo davvero come uscirne, perché tutti e tre facevano parte del programma. E così a Emma lo dissi io, fui molto onesta e chiara con lei. Finì come sapete, eppure rimasero tutti a lavorare con me”.

Su Stefano: “Con lui ho un ottimo rapporto. So come è fatto. La sua normalità è combinare guai, se non fa pasticci non è lui. E io so perfettamente che ogni volta che viene a trovarmi, sta per farne di nuovi. Eravamo in lockdown, lui da Milano doveva andare a Napoli per iniziare la sua trasmissione in Rai e si è fermato a salutarmi a Roma. Ho pensato: ahi, ci risiamo. Abbiamo chiacchierato e mi ha parlato di lavoro, è ripartito. E poco dopo è scoppiato il caos con Belen. Avevo ragione. Stefano è un ragazzo molto particolare, ha la capacità di farsi perdonare l’imperdonabile, l’ha fatto anche con me: aveva avuto una storia con un’altra ballerina di Amici, me ne ha combinate da vendere…”

“Questa volta con Belen non so come andrà a finire, può darsi però che tornino insieme, con lui non si sa mai. Perché Stefano fa il disastro e poi arriva con quella faccia lì, con quel sorriso lì, con quella parlata e tu lo perdoni. Belen invece ha una qualità speciale: sa emozionarsi sempre, è rimasta un po’ bambina nel cuore. Lo vedete a Tu Sì Que Vales, l’unica trasmissione che ha scelto di fare: si commuove, le sorridono gli occhi, è alla mano con tutti, con sincerità. A nessuno mai fa pesare quanto sia bella, si mette costantemente all’altezza degli altri. E sostiene sempre le donne”.