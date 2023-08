Continua a tenere banco la telenovela tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Nelle scorse ore è esplosa la polemica, a causa di una foto pubblicata e poi cancellata dal conduttore in cui si trovava a bordo di una barca, la stessa pare utilizzata da Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. C’è chi è rimasto perplesso dal fatto che la sorella della showgirl sia rimasta in buoni rapporti con lui, ma non ci sono state dichiarazioni ufficiali sulla vicenda.

Adesso, però, Stefano De Martino ha fatto qualcosa di meno esplicito ma altrettanto significativo che sembra fare riferimento a Belen Rodriguez. Tutto è successo su Instagram, infatti in una delle sue stories, si è reso artefice di un gesto molto preciso. Ovviamente gli utenti hanno cominciato ad indagare, spulciando ogni tipo di dettaglio. Ed è venuto fuori che il conduttore Rai possa aver voluto lanciare un chiaro messaggio.

Stefano De Martino, gesto per Belen Rodriguez: cosa ha fatto

In particolare, come si è potuto vedere nelle sue Instagram stories, Stefano De Martino ha pubblicato una canzone che sembrerebbe essere indirizzata proprio a Belen Rodriguez, alla luce delle parole presenti nel testo. Il sito Tag24 ha analizzato le frasi del brano musicale ed effettivamente il riferimento sembra poter esserci. Andiamo a vedere insieme cosa ha postato e soprattutto cosa dice questa canzone di Beyoncé e Travis Scott.

Il brano in questione è Delresto (Echoes) e Beyoncé canta così: “Statue nella stanza accanto, miliardi in garanzia, tutto a prova di proiettile. Ignora il codice di abbigliamento, entra nella sala da ballo, è così difficile lasciarsi andare, cose che non danno mai vita, posso vedere gli echi”. Tag24 ha quindi sottolineato che si tratta di una canzone che affronta il tema ‘dell’amore tormentato‘. E quindi Stefano si sarebbe riferito alla sua storia con Belen.

La canzone Delresto (Echoes) ha un significato molto profondo, infatti si sofferma sulla nostalgia e sull’attesa per riuscire a raggiungere qualcuno. Un tormento che attanaglierebbe anche De Martino, che ormai è lontanissimo da Belen.