Stefano De Martino a “Belve“, parlerà di Belen Rodriguez? Con la chiamata al fianco di Amadeus per la seconda giornata del Festival di Sanremo è arrivata la ‘consacrazione’. La giornalista e conduttrice di “Belve” Francesca Fagnani, compagna dal 2013 di Enrico Mentana, si è imposta negli ultimi anni come una delle più belle sorprese della tv italiana. Il suo programma, prima trasmesso su La9, poi su Rai2 è molto apprezzato da pubblico e critica per la sua irriverenza ed originalità.

Per l’ormai imminente nuova stagione “Belve” riparte col botto: sarà lo showman e ballerino Stefano De Martino l’ospite della prima puntata. Anche per lui, dopo gli esordi ad Amici sotto ‘l’ala protettrice’ di Maria De Filippi, è iniziato un percorso di crescita e affermazione nel variopinto mondo della televisione. E con “Stasera tutto è possibile” Stefano si è dimostrato conduttore in grado di intrattenere con humor e simpatia il pubblico. Sulle questioni sentimentali, invece, la questione è un po’ più complicata…

Stefano De Martino e la crisi con Belen: a “Belve” tutta la verità?

Se inizialmente Belen Rodriguez e Stefano De Martino non erano intervenuti in modo diretto per chiarire la loro situazione sentimentale, negli ultimi giorni sono arrivate frasi e dettagli social inequivocabili. Il ballerino, ad esempio, ha messo il like al post Instagram di Whoopse “Stare in una relazione infelice fa male alla salute, meglio essere single: lo dice la scienza”. Poi sono arrivate le indiscrezioni sulla sua presunta nuova fiamma, Beatrice Vendramin.

Forse, però, è il pensiero di un’altra donna che può mettere in difficoltà il conduttore campano, ovvero la ‘belva’ Francesca Fagnani. Tutti sanno che nel suo programma la giornalista non fa sconti a nessuno. Basti pensare che Alessia Marcuzzi, un’altra con la quale si è vociferato un presunto flirt con Stefano, ha rifiutato l’invito a “Belve” con questa motivazione: “Io non posso venire perché mi devo salvare da me stessa. Io sono una che racconta qualunque cosa e quindi potrebbe essere un serio problema. Sono molto chiacchierona e se mi fai una domanda potrei fare dei danni”.

Francesca Fagnani annuncia che tra gli ospiti della prossima stagione di #Belve ci sarà anche Stefano De Martino#PalinsestiRai pic.twitter.com/EoPVGyxLZ0 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) July 7, 2023

Cosa dirà Stefano De Martino a “Belve” ospite di Francesca Fagnani nella prima puntata della nuova stagione? Inevitabile pensare che l’argomento Belen Rodriguez, che il ballerino ha conosciuto quando stava ancora con Emma Marrone anche lei all’epoca allieva di Amici, salti fuori. A proposito, proprio Emma è stata recentemente beccata a casa di Stefano, ma non ci sarebbe secondo i bene informati alcun riavvicinamento, soltanto una visita tra amici. La ‘visita’ di Stefano a Belve, invece, si annuncia un po’ più pepata: staremo a vedere…

